Die vier Freibäder in städtischer Regie sind fast komplett für das ganze Wochenende ausgebucht. Lister Bad, Misburger Bad, Ricklinger Bad – überall zeigt das elektronische Reservierungssystem das gleiche Bild. Einzige Ausnahme: Mit Glück lässt sich für Sonnabend oder Sonntag noch ein Zeitfenster im Naturbad Hainholz reservieren.

Damit bleiben Freibadfans in Hannover nur wenige Möglichkeiten. Ohne Reservierung arbeiten das Kleefelder Bad und das Freibad Leinhausen, die beide von Sportvereinen betrieben werden. Dort stehen die Gäste bei Andrang in der Schlange. Außerdem lässt es sich im Strandbad am Maschsee baden. Dort musste Freitag kein Eintritt gezahlt werden, weil es keine Schwimmaufsicht gab. Die Regelung gilt möglicherweise auch das restliche Wochenende. Das Volksbad Limmer wollte erst am 21. Juni öffnen.

Großer Andrang im Annabad

Die hochsommerlichen Temperaturen lassen die Betreiber auf eine gute Saison hoffen. „Das ist schon extrem. Zu uns kommen viele Leute, die ewig nicht mehr in einem Schwimmbad waren“, erzählt Horst Schröder vom Kleefelder Bad. Viele ließen sich vorher extra den Weg in das idyllische Bad am Rande des Hermann-Löns-Parks erklären. Schröder hat angesichts der Wettervorhersage extra viel Personal eingeplant, auch ehemalige Mitarbeiter angesprochen, und zwei Kassen besetzt, damit die Warteschlangen nicht zu lang werden.

Denn im Annabad, wie die Anlage auch heißt, brauchen die Badegäste nicht vorher Zeiten reservieren. Badleiter Schröder will bei großer Nachfrage bis zu 3.000 Besucher zugleich einlassen. „Wir haben viel Platz auf den Liegewiesen. Und die Leute zurückschicken will ich nicht. Mir macht es auch Spaß, dass sie kommen.“ Im Becken müssen die Schwimmer sich im Kreisverkehr bewegen und Abstand halten.

Morgens gehört das Kleefelder Bad den Frühaufstehern unter den Schwimmern. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Guter Start in die Saison

Das Annabad hat erst seit 5. Juni geöffnet, der Mai ging wegen der Coronasituation verloren. Aber seitdem sei das Wetter jeden Tag gut, berichtet der Badleiter. „Wenn das so weitergeht, sieht es gut aus mit den Einnahmen.“ Was Schröder erstaunt: Obwohl ein Monat der Saison fehlt, reißen die Besucher ihm dieses Jahr die Saisonkarten aus der Hand. Er hat bereits mehr als in anderen Jahren verkauft und die Nachfrage reißt nicht ab.

Viel Andrang herrscht auch im RSV-Bad in Leinhausen. Bis zu 500 Gäste dürfen gleichzeitig in das kleine Freibad, das der Rasensportverein (RSV) betreibt. Auch hier gibt es kein Buchungssystem. Das Team schließt das Bad mittags zum Säubern und öffnet um 14 Uhr wieder. „So bringen wir die Leute dazu, nicht den ganzen Tag zu bleiben“, sagt Bernd Zirkler aus dem Vereinsvorstand. Bei bestem Badewetter hilft auch das nicht. Neue Badegäste bekommen nur Einlass, wenn andere das Bad verlassen.

„Es ist ein Dilemma, wenn wir viele Menschen auf dem Gelände haben, aber wegen der Abstandsregeln nur sehr wenige im Becken“, berichtet der Vereinsmann. Die Schwimmer dürfen deshalb bei großer Nachfrage nur 15 Minuten ins Wasser, dann sind die nächsten dran. Das RSV-Bad ist am 1. Juni verspätet gestartet. Die Saison lasse sich aber gut an. „Die Leute kommen auch dann, wenn mal eine Wolke am Himmel ist“, erzählt Zirkler.

Und auch außerhalb der Schwimmbäder suchen die Menschen Abkühlung: Rosa (24) aus der List lernte am Donnerstag am Mittellandkanal für die Abschlussprüfung ihrer Ergotherapeutenausbildung. In ihren Lernpausen springt sie kurz ins Wasser. „In meiner Wohnung ist es mir im Moment einfach zu warm zum Lernen.“

