Die Badesaison geht los: Vier Freibäder in Hannover öffnen am Freitag. Wegen der Corona-Pandemie wird dieses Jahr allerdings vieles anders sein als gewohnt. Die Zahl der Menschen in den Schwimmbecken ist begrenzt, die Sprungtürme sind gesperrt, und Besucher müssen sich teils online voranmelden. Eine Übersicht.