Hannover

Endlich dürfen wieder mehr Schwimmerinnen und Schwimmer in Hannovers Freibäder – und endlich ist die Reservierung auch wieder online möglich. In den vergangenen Tage waren Tausende Interessierte in den Telefonwarteschleifen schier verzweifelt.

Freibäder wieder ohne Testpflicht offen

Die Stadt lässt auf Grundlage der neuen Corona-Verordnung wieder Gäste mit Zeitfenster-Reservierungen in die Bäder. Es gelten weitgehend die gleichen Regeln wie im vergangenen Sommer. Ab Dienstag, 1. Juni, öffnen das Lister und das Ricklinger Bad, ab dem 7. Juni folgen Misburger Freibad sowie das Naturbad Hainholz.

Reservierungen sind seit Montagmittag über die Internetseite reservierung-baeder-hannover.de möglich. Dazu muss ein Kundenkonto angelegt werden. Neu ist, dass die Stadt jetzt auch das Bestellen von Eintrittskarten über diese Seite möglich macht, allerdings geht das nur mit Einzeltickets.

Hygieneregeln bleiben

Die Testpflicht entfällt. Alle Abstands- und Hygieneregeln hingegen bleiben bestehen. Zwischen den Schwimmphasen desinfizieren Bäderbeschäftigte Leitern und Anlagen.

Reservierungen sind maximal drei Tage im Voraus möglich und für höchstens sechs Personen. „Wir freuen uns, dass nun eine Öffnung der Bäder analog zu den Vorjahresregelungen möglich ist und somit wieder deutlich mehr Schwimmerinnen und Schwimmer zum Zuge kommen“, sagt Konstanze Beckedorf, die zuständige Dezernentin für Sport und Kultur.

Stadt bittet um Stornierungen

Nicht möglich ist hingegen das Reservieren von Schwimmzeiten an den Bäderkassen. Wer kein Internet hat, kann es telefonisch oder per E-Mail in den einzelnen Bädern versuchen. Die Stadt bittet dringend darum, auch über E-Mail zu stornieren, falls jemand seinen Termin nicht einhalten kann.

Die Kontaktdaten der Bäder

Das sind die Kontaktdaten:

Lister Bad: lister-bad@hannover-stadt.de, Telefon (0511) 168-48265

Ricklinger Bad: ricklinger-bad@hannover-stadt.de, Telefon (0511) 168-32727

ricklinger-bad@hannover-stadt.de, Telefon (0511) 168-32727 Naturbad Hainholz: naturbad-hainholz@hannover-stadt.de, Telefon (0511) 168-49413

naturbad-hainholz@hannover-stadt.de, Telefon (0511) 168-49413 Freibad Misburg: misburger-bad@hannover-stadt.de, Telefon (0511) 168-36268

Im Umland Hannovers sind einige Freibäder bereits geöffnet, andere öffnen ebenfalls zum 1. Juni, zum Beispiel in Pattensen.

Anders als bei den Freibädern der Stadt ist im Annabad keine Online-Reservierung notwendig. „Wir haben keine feste Anzahl von Personen, die wir ins Bad lassen, wir entscheiden lagebedingt, ob das Einhalten der Abstände zu jedem Zeitpunkt möglich ist“, sagt Florian Lange vom Polizeisportverein. Zudem sind im Annabad, im Gegensatz zu den städtischen Bädern, die Duschen und Toiletten geöffnet.

Von Conrad von Meding