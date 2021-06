Hannover

Freibad ist gleich Freibad? Nicht im Umland von Hannover. Die HAZ-Redaktion stellt fünf Bäder vor, die anders sind. Alle haben eines gemeinsam: Ein Ausflug lohnt bestimmt.

Das Warme

Das Freibad Bokeloh hat ein 50-Meter-Becken. Deshalb werden hier auch Wettbewerbe geschwommen. Quelle: Rico Person Fotografie/Christiane Worthmann

Das Bokeloher Freibad der Wunstorfer Bäderbetriebe liegt in einer schöner Grünanlage mit Blick auf den Kaliberg. Aus dem 2018 stillgelegten Kalibergwerk Sigmundshalll von K+S bekommt es auch noch die Wärme, so dass das Wasser 28 bis 30 Grad warm ist. Neben einem 50-Meter-Becken können Badegäste auch eine Sprunganlage, ein Nichtschwimmer-Becken und ein Babybecken benutzen.

Das Nostalgische

Der Name verspricht nicht zu viel: Das Sehnder Bad liegt mitten im Wald. Quelle: Reiner Luck (Archiv)/Patricia Oswald-Kipper

Die Freizeitanlage in Sehnde versprüht mit seinen gut erhaltenen Gebäuden aus den dreißiger Jahren und dem alten Baumbestand nostalgischen Charme. Das Freibad ist zugleich modern - es gibt einen 1 Meter- und einen 3-Meter-Sprungturm, eine Rutsche und ein Planschbecken. Weiterhin sorgen ein Kinderspielplatz, ein Tischkicker, ein Billardtisch sowie zwei Beach-Volleyballfelder für Abwechslung. Das Waldbad verfügt über freies W-Lan und einen gut sortierten Kiosk mit einem nachhaltigen Konzept.

Das Spaßige

Im Spaßbad Wedemark gibt es mehrere Schwimmbecken. Quelle: privat/Ursula Kallenbach

Im Spaßbad Mellendorf ist die Saison 2021 bereits ohne Testpflicht und Anmeldungen gestartet. Maximal 500 Gäste dürfen gleichzeitig in die Anlage Am Freizeitpark. Einzigartig dürfte in der Wedemark sein, dass die Besucher zwischen Schwimmen und Eislaufen entscheiden können - oder beides genießen dürfen. Denn erstmals bleibt auch die Eishalle gegenüber im Sommer in Betrieb. Hauptsächlich sollen davon die Vereine profitieren, die im Winter wegen der Auflagen nicht trainieren konnten. Man kann die Fläche aber auch privat mieten.

Das Ökologische

Das Naturerlebnisbad Uetze bietet Wasser ohne Chlor . Quelle: Antje Bismark/Sonja Trautmann

Ohne Chlor bereitet die Uetzer Freibadgenossenschaft das Badewasser in ihrem Uetzer Naturerlebnisbad auf. Ein Schilf-Filter außerhalb des 1100 Quadratmeter großen kombinierten Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens reinigt das Wasser. Weitere Besonderheiten sind das Planschbecken mit einem Fontänenplatz für Kleinkinder, die vier Meter hohe, vier Meter breite und rund 20 Meter lange Breitwellenrutsche mit eigenem Auslaufbecken und ein Sandstrand mit Spielmöglichkeiten für Kinder. Am Rand der 500 Meter großen Sandfläche können sich Gäste in Strandkörben sonnen. Für ein Sonnenbad bietet auch die große Liegeweise reichlich Möglichkeiten. Bei Hitze spenden dort alte Bäume Schatten.

Das Wetterfeste

Schwimmen – drinnen wie draußen. Im Barsinghäuser Deisterbad ist das möglich. Quelle: Jennifer Krebs/Andreas Kannegießer

Nach fast einem Dreivierteljahr Corona-Schließung hat das Deisterbad in Barsinghausen wieder aufgemacht. Schwimmhalle und auch Sauna sind zu den regulären Zeiten geöffnet. Und für alle, die lieber draußen schwimmen gehen: Bei gutem Wetter ist auch das Außenbecken geöffnet. Anmelden braucht man sich vorher nicht. Im Freibadbereich ist die Besucherzahl aber auf 100 Personen beschränkt. Ins Hallenbad dürfen 80 Leute. Das Deisterbad arbeitet mit roten Kärtchen, die man an der Kasse ausgehändigt bekommt und beim Rausgehen wieder abgeben werden müssen.

