Wohin an sonnigen und warmen Tagen in Hannover? Da ist Abkühlung gefragt. Also auf zum Schwimmen ins Freibad! Doch wann hat das Freibad in meiner Nähe geöffnet – und gibt es dort schattige Liegewiesen und Spielangebote für die Kleinen?

Die HAZ hilft Ihnen weiter. Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Freibädern in der Stadt Hannover. Mit großem Service auf einen Blick: Von Eintrittspreisen über Öffnungszeiten bis hin zu gastronomischen Angeboten.

Anzeige

Sie interessieren sich eher für die Angebote im Umland? Dann geht es hier zur Gesamtübersicht.

Weitere HAZ+ Artikel

Achtung: Auflagen wegen der Corona-Pandemie

Wegen der Corona-Pandemie gelten den Bädern derzeit besondere Auflagen. Vielfach müssen Kunden vorab online kostenlose Karten für ein Zeitfenster buchen, in dem sie das Bad besuchen können. Informieren Sie sich darum vor dem Besuch auf der Website des jeweiligen Freibads über die neuesten Entwicklungen.

Lesen Sie auch: Corona-Infektion beim Baden? Das sagen Experten

Hainhölzer Naturbad

Das Naturbad Hainholz Quelle: Rainer Surrey (Archiv)

Adresse: Voltmerstraße 56, 30165 Hannover

Telefonnummer: (0511) 168-49413

E-Mail: naturbad-hainholz@hannover-stadt.de

Website: www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Sport/Bäderführer/ Freibäder/Hainhölzer-Naturbad

Saison: 19. Juni bis 30. August 2020

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Preise für Tageskarten: Erwachsene: 4,50 Euro, ermäßigt: 2,50 Euro. Weitere Informationen zu Mehrtages- oder Halbjahreskarten finden Sie hier.

Badebereich: Wasser ohne Chlor, Schwimmerbecken mit Sprungbereich (Sprungfelsen), Nichtschwimmerbecken mit Strand, Rutsche und Wasserfall, Kleinkindbereich

Aktivitäten: Liegewiese mit altem Baumbestand

Gastronomie: Kiosk mit Speisen und Getränkeangebot

Sonstiges: Zwei Behindertenparkplätze direkt am Eingangsbereich, separater Behindertenbereich inkl. WC und Duschräumen, ein Sanitärrollstuhl wird vorgehalten, ein paar Gehhilfen werden vorgehalten. Der Zugang zum Becken ist barrierefrei über eine breite Rampe im Nichtschwimmerbereich möglich.

Kleefelder Bad (Annabad)

Das Kleefelder Bad. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Adresse: Haubergstraße 17, 30625 Hannover

Telefonnummer: (0511) 559618

E-Mail: annabad@online.de

Website: www.annabad.de

Saison: 29. Mai bis 13. September 2020

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 8 Uhr bis 20 Uhr

Preise für Tageskarten: Erwachsene: 4,50 Euro, Kinder: 2,50 Euro. Weitere Informationen zu Mehrtages- oder Halbjahreskarten finden Sie hier.

Badebereich: Schwimmerbecken mit Einmeter- und Dreimeterbrett, zwei Nichtschwimmerbecken mit Rutschen, Planschbecken mit Wasserpilz

Aktivitäten: große Liegewiese mit altem Baumbestand, Tischtennis, Beachvolleyball, kleiner Beach-Fußballplatz, Spielplatz mit Kletternetz, Rutsche, Sandkiste

Gastronomie: Kiosk mit Imbiss und Sitzplätzen

Sonstiges: Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene, Abnahme von Schwimmprüfungen, DLRG-Rettungsschwimmscheinausbildung, Ausrichtung von Geburtstagsfeiern

Behindertengerecht: WC, Rampe für Schwimmer und Nichtschwimmer, Sitz zum Reinrutschen ins Becken

Lister Bad

Das Lister Bad. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Adresse: Am Lister Bad 1, 30179 Hannover

Telefonnummer: (0511) 168-48266

E-Mail: lister-bad@hannover-stadt.de

Website: www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Sport/Bäderführer/ Freibäder/Lister-Bad

Saison: 29. Mai bis 6. September 2020

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 20.30 Uhr, Sonnabend, Sonntag und Feiertage von 8 bis 20.30 Uhr

Öffnungszeiten während Corona: Montag bis Freitag von 6 bis 10 Uhr, 11 bis 17 Uhr und 18 bis 20.30 Uhr, Sonnabend und Sonntag/ Feiertag von 8 bis 11 Uhr und 12 bis 20 Uhr. Anmeldung für die Zeitfenster online unter www.reservierung-baeder-hannover.de

Preise für Tageskarten: Erwachsene: 4,50 Euro, Kinder: 2,50 Euro. Weitere Informationen zu Mehrtages- oder Halbjahreskarten finden Sie hier.

Badebereich: Schwimmerbecken, Wettkampf-Sprungbecken mit Einmeter- und Dreimeterbrett sowie Fünfmeter-, 7,5-Meter- und Zehnmeter-Sprungturm. Nichtschwimmerbecken mit Rutsche, Bodensprudeldüsen und Wasserspielgeräten, Planschbecken mit Becken in zweiter Ebene, Rutsche und Bodensprudlern

Aktivitäten: große Liegewiese mit altem Baumbestand am Nichtschwimmerbecken, Bänke und Tribüne an den Sportbecken, Tischtennis, Fußball, Volleyball, Beachvolleyball, Spielplatz mit Holzspielgeräten und Sandkiste, Spielstadt

Gastronomie: Gastronomie in unmittelbarer Nähe

Sonstiges: Wärmehalle mit Einschwimmkanal, kostenlose Schwimmabzeichenabnahme

Misburger Bad

Das Misburger Bad. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Adresse: Ludwig-Jahn-Straße 1, 30629 Hannover

Telefonnummer: (0511) 168 36267, (0511) 168 36268

E-Mail: misburger-bad@hannover-stadt.de

Website: www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Sport/Bäderführer/ Freibäder/Misburger-Bad

Saison: 29. Mai bis 30. August 2020

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 bis 20 Uhr, Sonnabend, Sonntag und Feiertage von 8 bis 20 Uhr

Öffnungszeiten während Corona: Montag bis Freitag von 6.30 bis 10 Uhr, 11 bis 17 Uhr und 18 bis 20 Uhr, Sonnabend und Sonntag/ Feiertag von 8 bis 11 Uhr und 12 bis 20 Uhr. Anmeldung für die Zeitfenster online unter www.reservierung-baeder-hannover.de

Preise für Tageskarten: Erwachsene: 4,50 Euro, Kinder: 2,50 Eueo. Weitere Informationen zu Mehrtages- oder Halbjahreskarten finden Sie hier.

Badebereich: Schwimmbecken, Nichtschwimmerbecken mit großer Rutsche und ein Planschbecken

Aktivitäten: Sonnenterrasse und Liegewiese, Beachvolleyballfeld, Kinderspielplatz, zwei Tischtennisplatten

Gastronomie: -

Ricklinger Bad

Das Ricklinger Bad. Quelle: Samantha Franson

Adresse: Kneippweg 25, 30459 Hannover

Telefonnummer: (0511) 168-33563

E-Mail: -

Website: www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Sport/Bäderführer/ Freibäder/Ricklinger-Bad

Saison: 29. Mai bis 6. September 2020

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 20 Uhr

Öffnungszeiten (während Corona): Montag bis Freitag von 7 bis 10 Uhr, 11 bis 17 Uhr und 18 bis 20 Uhr, Sonnabend und Sonntag/ Feiertag von 7 bis 11 Uhr und 12 Uhr bis 20 Uhr. Anmeldung für die Zeitfenster online unter www.reservierung-baeder-hannover.de

Preise für Tageskarten: Erwachsene: 4,50 Euro, Kinder: 2,50 Euro. Weitere Informationen zu Mehrtages- oder Halbjahreskarten finden Sie hier.

Badebereich: Schwimmerbecken mit Einmeter- und Dreimetersprungbrett und Fünfmeterturm, Nichtschwimmerbecken mit Wasserrutsche, Volleyballseil und Wasserspielgeräten, Planschbecken

Aktivitäten: Liegewiese mit vielen alten Bäumen, Tischtennis, Spielplatz mit Sandkiste, Kletterburg

Gastronomie: Kiosk mit Imbiss und Sitzplätzen

Sonstiges: Wärmehalle

RSV-Schwimmbad Leinhausen

Das Freibad Leinhausen. Quelle: Katrin Kutter

Adresse: Elbestraße 39, 30419 Hannover

Telefonnummer: (0511) 752711

E-Mail: schwimmen@rsv-hannover.de

Website: www.rsv-hannover-schwimmen.de

Saison: 31. Mai bis erstes Septemberwochende (bei gutem Wetter wird verlängert)

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 19.30 Uhr

Öffnungszeiten (während Corona): täglich von 8 bis 10 Uhr und 14 bis 19.30 Uhr

Preise für Tageskarten: Erwachsene: 3,50 Euro, Schüler: 2,00 Euro. Weitere Informationen zu Mehrtages- oder Halbjahreskarten finden Sie hier.

Badebereich: Schwimmerbecken mit integriertem Nichtschwimmerbereich mit Rutsche, Spielgeräten, außerdem abgeteilte Sprunggrube mit Einmeter- und Dreimeterbrett. Klein-Kinderplanschbecken mit Elefantenrutsche und Spielgeräten

Aktivitäten: gepflegte Liegewiese mit Bäumen, Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den Nachmittagsstunden durch zwei Badbetreuer, Tischtennis

Gastronomie: Kiosk und Clubgaststätte mit Innen- und Außensitzplätzen, durchgehend warme und kalte Küche

Sonstiges: Aquajogging und Schwimmkurse im Vereinsangebot, Diverse Schwimm- und Wasserballangebote

Volksbad Limmer

Das Volksbad Limmer. Quelle: Archiv

Adresse: Stockhardtweg 6, 30453 Hannover

Telefonnummer: (0511) 2110108

E-Mail: -

Website: www.volksbad-limmer.de

Saison: 15. Juni bis 31. August 2020

Öffnungszeiten: täglich von 13 bis 18 Uhr

Preise für Tageskarten: Erwachsene: 3,50 Euro, ermäßigt: 2,50 Eur0

Badebereich: Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken mit Wasserrutsche und Kinderrutsche. Kein Planschbecken, aber Kleinkinder spielen auf der Treppe des Nichtschwimmerbeckens.

Aktivitäten: Wasserspielgeräte sind beim Schwimmmeister erhältlich, große Liegewiese und kleine Wiese mit Schatten, Tischtennis, Tischfußball, Basketball, Spielplatz

Gastronomie: Kiosk mit Imbiss, Restaurant mit Terrasse

Sonstiges: Grillmöglichkeit für Schulklassen auf Anfrage

Hier geht es zurück zur Gesamtübersicht

Von Laura Ebeling