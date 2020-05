Freibäder öffnen am 29. Mai – Besucher müssen sich online anmelden

Hannover

Sonnenschein, steigende Temperaturen, Trockenheit – für kommende Woche deutet sich bestes Freibad-Wetter an. Doch den von der Landesregierung erlaubten Saisonstart am 25. Mai verpassen Hannovers städtische Bäder. Die Vorgaben müssten nun für jedes einzelne Bad individuell umgesetzt werden, was den Eröffnungstermin bis Freitag, 29. Mai, verzögert, wie die Stadt am Mittwochabend mitteilte. Man strebe mit den von privaten Vereinen betriebenen Bädern einen gemeinsamen Start an. Wichtigster Punkt für Badegäste: Es wird eine Online-Zugangsregulierung geben. Somit können zum Schutz vor einer Ausbreitung der Corona-Infektionen durch den Schwimmbadbesuch die Gäste auch nachverfolgt werden. Es werde auch weitere Auflagen und Beschränkungen geben – den 29. Mai könne man „wohl zunächst als einen vorsichtigen Start bezeichnen“, teilte ein Stadtsprecher mit. Da es keinerlei Erfahrungen mit einem solchen reglementierten Betrieb gibt, werde man sich etwas „herantasten“ müssen.

„Eröffnen erst, wenn wir klare Vorgaben haben“

Die Verzögerung hatte sich bereits angedeutet, wie die Aussagen der Schwimmbadbetreiber gestern deutlich machte. „Es steht in den Sternen, ob wir am Montag öffnen“, hatte Florian Lange vom Polizeisportverein (PSV) gesagt, der das Annabad in Kleefeld betreibt. Zwar habe man die Becken gefüllt, doch zwei bis drei Tage seien nötig, um das Wasser auf Temperatur zu bringen. Auch der Verein Waspo 98, der das Volksbad Limmer betreibt, gab sich zurückhaltend. „Wir eröffnen erst, wenn wir klare Vorgaben haben“, sagt Waspo-Chef Bernd Seidensticker. Die Gesundheit der Gäste stehe an erster Stelle. „Der Termin am 25. Mai ist kaum zu halten“, hatte er vorhergesehen.

Maximal 999 Menschen gleichzeitig auf der Freibad-Anlage

Vor ein paar Tagen haben sich Badbetreiber und Vertreter der städtischen Bäderverwaltung im Rathaus getroffen, um sich über Schutzvorkehrungen für den Saisonstart zu verständigen: Maximal 999 Menschen dürfen sich gleichzeitig auf einem Badgelände aufhalten, maximal 64 Schwimmer in einem 50-Meter-Becken planschen. Sanitäre Anlagen sowie Handgriffe und Geländer müssen regelmäßig desinfiziert werden. Dem Vernehmen nach erwägt die Stadt, ihre Bäder mehrmals am Tag für kurze Zeit zu schließen, um die Anlagen gründlich reinigen zu können.

Ein paar allgemeine Hinweise gibt auch das Landesgesundheitsamt. Abstände von mindestens 1,50 Meter müssen zwischen Badegästen eingehalten werden, auch im Wasser. Die Besucherdichte sollte reguliert sowie eine maximale Verweildauer festgelegt werden. Eine Maskenpflicht für Badegäste sei unnötig. Am Ende kämen auf alle Badbetreiber „erhöhte Anforderungen an die Aufsichtspflicht“ zu.

Badbetreiber fürchten Mehrkosten

Genau davor fürchten sich private Badbetreiber. „Wenn wir um unsere Schwimmbecken Aufseher postieren müssen, führt das zu enormen Mehrkosten“, sagt Seidensticker. Er rechnet mit 30- bis 40.000 Euro für zusätzliches. Auch der PSV, Betreiber des Annabads, hält einen erheblichen Mehraufwand für nötig, um alle Corona-Schutzvorkehrungen einhalten zu können. An erster Stelle stehe aber nicht die Kosten-Nutzen-Kalkulation, sondern das Freizeitangebot für die Hannoveraner.

Sorgen haben Badbetreiber beim Gedanken an wirklich heiße Sommertage – so paradox dies anmutet. „Wenn Tausende Badegäste vor der Tür stehen, wir aber nur ein paar Hundert einlassen dürfen, könnte es Sicherheitsprobleme geben“, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Von Andreas Schinkel