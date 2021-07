Hannover

10.000 Euro Bußgeld hatte Thilo Vagt, der Betreiber der Dax-Bierbörse in Hannovers Innenstadt, für angebliche Corona-Verstöße in der Nacht vor dem Oktober-Lockdown zahlen sollen. Vor dem Amtsgericht Hannover hatte er jetzt Erfolg mit seinem Widerspruch: 13 von 15 Vorwürfen sah das Gericht als nicht gerechtfertigt an und reduzierte die Summe auf 1000 Euro.

Ob die Region Hannover als zuständige Ordnungsbehörde das akzeptiert, will sie erst nach Erhalt der schriftlichen Urteilsbegründung entscheiden.

Auf Tischen wurde nicht getanzt

Über die Nacht vom 30. auf den 31. Oktober 2020 gibt es höchst unterschiedliche Darstellungen. Die Polizei hatte zunächst behauptet, es sei auf Tischen getanzt worden. Als dann klar wurde, dass 17 Kameras die ganze Nacht aufgezeichnet hatten, nahm sie den Vorwurf zurück. In 15 anderen Punkten aber blieb sie bei ihrer Darstellung.

Unter anderem warf die Polizei dem Betreiber vor, es seien zu viele Menschen im Club gewesen, die Abstände seien nicht eingehalten worden, Besucher hätten gegen die Maskenpflicht verstoßen, und sowohl draußen vor dem Eingang wie auch innen an der Garderobe seien die Warteschlangen schlecht gemanagt gewesen. Strittig sei auch gewesen, ob die Diskothek überhaupt hätte öffnen dürfen.

Zwei Vorwürfe bleiben

Die meisten Punkte schmetterte das Gericht ab. Weder konnten Personalien von Menschen präsentiert werden, die ohne Maske herumliefen, noch sei der Betreiber für das plötzliche Gedränge an der Garderobe verantwortlich gewesen – das sei schließlich nur entstanden, als die Polizei den Club unvermittelt schloss und die Besucher ihre Jacken abholen wollten.

Am Ende blieben der Vorwurf, dass an einem Tisch zwölf Personen saßen, obwohl nur zehn erlaubt waren, und dass die Warteschlange draußen schlecht gemanagt worden sei. Beide Punkte hatte Vagt gleich nach dem Abend selbstkritisch eingeräumt. Inzwischen hat er Zäune vor dem Eingang gezogen und drei Teststationen eingerichtet.

Freibierabende lösten bundesweit Schlagzeilen aus

„Dass wir nicht mit null Euro wegkommen, war mir klar“, sagt Vagt. Bundesweit hatte seine Ankündigung für zwei Freibierabende vor dem Lockdown Schlagzeilen ausgelöst. „Wir lassen es nochmal so richtig krachen“, hatte sein Team angekündigt. Rückblickend sagt er: „Für gastronomische Einrichtungen ist es ein Riesenproblem, wenn 500 Liter Fassbier angestochen sind und wegen plötzlicher Anordnungen weggeworfen werden müssten – aber so wie damals würde ich es wohl nicht wieder machen.“

Die Polizei wollte die Vorgänge vom Oktober 2020 nicht neu bewerten, weil die Bußgeldsache jetzt schließlich bei der Region liege. Die dortige Verwaltung wartet nun zunächst die schriftliche Urteilsbegründung ab. „Vorher wollen wir uns nicht äußern“, sagte Regionssprecherin Carmen Pförtner.

