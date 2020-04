Immer wieder behindern unrechtmäßig abgestellte Autos die Feuerwehr bei Rettungseinsätzen. Der Bezirksrat Linden-Limmer will jetzt erreichen, dass Bereiche mit Falschparkern systematisch kontrolliert werden. Auch die Müllabfuhr soll davon profitieren.

Freie Fahrt für die Feuerwehr: Falschparker in Linden sollen stärker kontrolliert werden

