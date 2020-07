Hannover

Wer in Hannover nach Bauland sucht oder ein Haus kaufen möchte, hat es nicht leicht. Das Angebot ist rar gesät, die Preise entsprechend hoch. Wir zeigen Ihnen, wo es derzeit in Hannover möglich ist, in Bauprojekten ein Eigenheim zu erwerben oder freies Bauland zu kaufen.

Freistehend Bauen am Wiesengarten in Wülferode

Sieben Grundstücke verkauft die Stadt Hannover im Baugebiet Wülferode Am Wiesengarten. Quelle: Daniel Junker

Am Wiesengarten in Hannover-Wülferode verkauft die Stadt sieben Grundstücke an Privatpersonen, die dort freistehende Einfamilienhäuser zur Eigennutzung bauen können. Die Grundstücke im Stadtteil mit dörflichem Charakter haben eine Größe zwischen 713 und 827 Quadratmeter. Die Kaufpreise inklusive Erschließungsbeitrag betragen 290 Euro pro Quadratmeter. Für das größte Grundstück werden also knapp 240.000 Euro fällig. Die Bewerbungsfrist bei der Stadt Hannover läuft bis zum 2. September. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Bugstraße in Anderten: Reihenhäuser für eine halbe Million

Baugebiet Anderten Bugstraße Quelle: Daniel Junker

In der Bugstraße in Hannover-Anderten stehen momentan sechs Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften zum Verkauf. Sie befinden sich derzeit noch in Bau. Die Häuser haben je vier Zimmer und sind zwischen 121 oder 125 Quadratmeter groß. Die Grundstücksgröße beträgt zwischen 125 und 326 Quadratmeter. Die Reihenhäuser liegen preislich zwischen 490.500 und 506.900 Euro. Für die Doppelhaushälften werden 491.900 und 516.900 Euro fällig. Je nach Grundstück müssen zukünftige Eigentümer außerdem noch 15.000 Euro für den Carport zahlen. Vier weitere Häuser sind bereits verkauft. Nach der Fertigstellung dieses Bauabschnitts sind außerdem zwei weitere Doppelhaushälften und 17 Reihenhäuser geplant. Eine Rohbaubesichtigung ist seit dem 10. Juli möglich. Weitere Informationen vom Bauträger gibt es hier.

24 Reihenhäuser im Vitalquartier Hannover-Wülfel

Ein Blick auf die Baufläche vor dem Annastift der Diakovere in Hannover-Wülfel. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Vitalquartier an der Seelhorst in Hannover-Wülfel (Jathostraße) entstehen 24 Reihen- und Ensemblehäuser westlich und östlich des Neubaugebiets. Unter anderem soll eine neue geplante Kindertagesstätte der Diakovere das Bildungsangebot im neuen Wohnquartier bereichern. Die Bauanträge laufen derzeit. Zuerst werden die Bauträger jedoch die Mehrfamilienhäuser fertigstellen, damit die Familien in den Eigenheimen nicht dauerhaft dem Baustellenlärm ausgesetzt sind. Weitere Informationen soll es ab August geben – hier finden Sie den Bauträger.

Herzkamp in Bothfeld : Einige Häuser sind noch zu haben

So soll die Architektur der Stadthäuser und Eigentumswohnungen im Wohnquartier Herzkamp einmal aussehen. Quelle: Gundlach

Im Wohnquartier Herzkamp in Hannover-Bothfeld ( Burgwedeler Straße/ Bischof-von-Ketteler-Straße) baut Gundlach bis Sommer 2021 insgesamt 31 neue Reihenhäuser und Doppelhaushälften mit fünf bis sechs Zimmern. Die Wohnfläche der Reihenhäuser beträgt 144 Quadratmeter, die der Doppelhaushälften 169 Quadratmeter zuzüglich Keller. Der Verkaufsstart ist bereits erfolgt, zehn der Häuser stehen noch zum Verkauf. Preise nennt Gundlach auf Anfrage hier.

Bezugsfertige Häuser in der Wasserstadt ab 2021

Ein Großteil der Immobilien in der Wasserstadt wird vermietet. Auf der Seite zum alten Kern Limmers entstehen allerdings auch einige Reihenhäuser. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Wasserstadt Limmer an der Wunstorfer Straße sind auf vier Baufeldern insgesamt 39 Reihenhäuser zum Kauf und zur Miete geplant. Die Häuser werden zwischen 130 und 180 Quadratmeter groß sein, der Großteil 130 Quadratmeter. Die ersten elf Reihenhäuser sollen im Frühjahr und Sommer 2021 fertig sein, fünf weitere folgen Mitte 2022, die letzten 23 im Jahr 2023. Die Kaufpreise werden nach einer groben Schätzung der Projektleiter bei 700.000 Euro liegen. Mietpreise sind für die Häuser noch nicht bekannt.

Wohnen mit Expo-Blick: Kronsrode Nord und Mitte

Kronsrode in Hannover ist derzeit das größte Bauprojekt Niedersachsens. Im August soll der Spatenstich für das erste Gebäude erfolgen. Vielleicht schon zum Jahreswechsel 2021/2022 könnten die ersten Bewohner im Wohnquartier einziehen.

Die Erschließung der Neubaugrundstücke ist im vollen Gange. Das Quartier wächst vor der Kulisse des niederländischen Expo-Pavillons. Quelle: Rainer Dröse

In Kronsrode Nord sind auf zehn von 13 Baufeldern insgesamt 140 Reihenhäuser mit Tiefgaragen geplant. Die dreigeschossigen Häuser werden zwischen 125 und 150 Quadratmetern groß sein und eine Grundstücksfläche von 100 bis 120 Quadratmetern haben. Davon sollen etwa 35 bis 50 Quadratmeter die Gartenfläche bilden. Die ersten elf Reihenhäuser entstehen ab 2021 im Baufeld 8 und könnten zum Jahreswechsel 2022/2023 fertig sein. Zum Kaufpreis gibt es derzeit noch keine näheren Informationen.

In Kronsrode Mitte entstehen insgesamt 50 Stadthäuser von mehreren Bauträgern. Die Größte der Häuser unterscheiden sich je nach Bauträger und liegen zwischen 116 und 170 Quadratmetern. Unter anderen plant Gundlach im westlichen und östlichen Bereich des Baufeldes 22 sogenannte Townhouses. Zentral im inneren Bereich soll ein großzügiger Gemeinschaftshof auf der Tiefgarage mit Kinderspielbereich und Sitzmöglichkeiten entstehen. Die Grundstücke liegen in einem ähnlichen Größenbereich. Die Verantwortlichen schätzen derzeit mit einer Fertigstellung 2022 oder 2023. Preise sind noch nicht bekannt.

Raupert Hof in Bemerode : Noch wenige bezugsfertige Häuser

Im Raupert Hof steht die moderne Architektur im Kontrast zu den Bestandsbauten. Quelle: Gundlach Bau und Immobilien

Im Wohnensemble Raupert Hof in Hannover-Bemerode (Katzenwinkel) stehen derzeit noch zwei der insgesamt 14 Reihenhäuser zum Verkauf. Die Häuser sind bereits seit 2019 fertiggestellt und bieten auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück an der Wülfeler Straße Ecke Katzenwinkel eine Wohnfläche von 132 Quadratmetern bei vier Zimmern. Preise wurden nicht genannt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Buchholzer Grün: 24 Miethäuser bei der Genossenschaft

Im Bauprojekt Buchholzer Grün (ehemaliges Oststadtkrankenhaus), an der Podbielskistraße 380 entstehen auch viele Mietwohnungen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Buchholzer Grün in Groß Buchholz entstehen 24 Reihenhäuser auf dem Gelände des ehemaligen Oststadtkrankenhauses. Die Wohnungsgenossenschaft Heimkehr Hannover investiert dafür rund 32 Millionen Euro. Die Siedlung zwischen Podbielskistraße, Pasteurallee und Mittellandkanal zählt damit zu einem der größten Bauprojekte in der Stadt Hannover. Preise für die Miethäuser gibt es noch nicht. Ende 2021 sollen die Bewohner aber schon einziehen können. Die Fläche der Häuser beträgt zwischen 120 und 150 Quadratmeter. Jedes Haus besitzt einen Pkw-Stellplatz. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Kesselstraße in Limmer : Reihenhäuser auf ehemaligem Fabrikgelände

Die Visualisierung zeigt die moderne Architektur der geplanten Bauten in der Kesselstraße in Limmer. Quelle: Lenz Häuser

In der Kesselstraße in Limmer entstehen auf einem früheren Fabrikgelände bis Winter 2022 zwölf Reihenhäuser zur Miete. Der Preis ist noch nicht bekannt. Die Häuser werden auf vier bis fünf Zimmern 160 bis 170 Quadratmeter groß sein. Weitere Informationen finden Sie hier.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In einigen nicht aufgelisteten Baugebieten sind Häuser und Baugrundstücke bereits verkauft. Die Verfügbarkeit kann sich zudem schnell ändern (Stand: 24. Juli 2020).

Von Sebastian Stein und Regina Seibel