Wer in der Region Hannover nach Bauland sucht oder ein Haus kaufen möchte, hat es zwar nicht so schwer wie in der Landeshauptstadt. Trotzdem ist das Angebot auch im Umland rar gesät, die Preise sind entsprechend hoch. Wir zeigen Ihnen, wo es derzeit im Umland von Hannover möglich ist, in Bauprojekten ein Eigenheim zu erwerben oder freies Bauland zu kaufen.

Interessieren Sie sich für ein Haus in der Stadt Hannover? Dann gelangen Sie hier zur anderen Übersicht.

Burgdorf : Fünf Häuser ab 390.000 Euro sind noch zu haben

Am Weimarer Bogen enstehen derzeit auch Wohnungen und eine Kita in ähnlicher Architektur. Quelle: Privat

Im Weimarer Bogen am Stadtrand von Burgdorf stehen noch fünf von sieben Reihenhäusern zum Verkauf. Die Rohbauten sind bereits fertig. Vier Häuser sind 133 Quadratmeter groß, eines 123. Die Grundstückfläche liegt zwischen 143 und 223 Quadratmetern. Alle Häuser haben fünf Zimmer und zwei Pkw-Stellplätze. Sie kosten zwischen 390.000 und 440.000 Euro. Besichtigungen sind möglich – weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Burgwedel : Neues Baugebiet in Engensen

Von der Schillerslager Straße aus will die Stadt das Neubaugebiet mit einer neuen Straße erschließen. Quelle: Martin Lauber

In Engensen erschließt die Stadt Burgwedel ein neues Baugebiet mit 22 Grundstücken. Die Häuser sollen den dörflichen Charakter des Ortes erhalten – und dazu etwa mit Klinker- und Fachwerkfassaden gebaut werden. Die Vergabekriterien sind noch offen. Dafür stehen die Preise der Grundstücke schon fest. Der Quadratmeterpreis soll sich am Bodenrichtwert orientieren und damit bei rund 170 Euro je Quadratmeter liegen. Die Größe der Grundstücke beträgt jeweils 600 bis 750 Quadratmeter. Sie werden von der Schillerslager Straße aus vom vorhandenen Kreisel aus mit einer neuen Straße und einem Wendehammer erschlossen. Weitere Informationen gibt es demnächst hier.

Lesen Sie dazu auch: Burgwedel will Baugrundstücke verkaufen

Garbsen : Großzügiges Wohnen am See

Wohnen am Wasser: Das Neubauprojekt Bosse-See liegt zentral in Garbsen-Mitte. Quelle: Helma

Am Bosse-See in Garbsen verkauft Helma neun Reihenhäuser, die unmittelbar am Wasser liegen. Die Wohnfläche liegt zwischen 148 und 185 Quadratmetern, die Grundstücksfläche zwischen 162 und 368 Quadratmetern. Preislich liegen die Häuser entsprechend der Lage zwischen 693.900 und 781.500 Euro. Für zwei Außenstellplätze kommen jeweils noch 15.000 Euro hinzu. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Gehrden : Viele Bewerber für 19 Grundstücke

Die künftigen Grundstücksgrößen auf dem Gelände sollen zwischen 500 und 700 Quadratmetern liegen. Quelle: Ingo Rodriguez

Im neuen Baugebiet im Gehrdener Ortsteil Lenthe Im Wehrkampe (Im Wehrfeld und Werner-von-Siemens-Straße) gibt es ab Herbst 17 Grundstücke zu kaufen. Interessenten können sich schon jetzt bei der Stadt Gehrden melden. Bisher sind bereits rund 500 Bewerbungen eingegangen. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 500 und 700 Quadratmetern. Preise werden erst im Herbst genannt. Weitere Grundstücke sollen später folgen. Im künftigen Neubaugebiet sollen Anfang August die Erschließungsarbeiten für Kanäle und Versorgungsleitungen beginnen.

Lehrte : Einfamilienhäuser am Stadtpark und große Baugrundstücke

Das Grundstück an der Arpker Straße umfasst insgesamt 18.000 Quadratmeter. Hier sind die Erschließungsarbeiten im März zu sehen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Im Lehrter Ortsteil Immensen an der Arpker Straße sind noch elf von 23 voll erschlossenen Baugrundstücken für Einfamilienhäuser zu haben. Die Grundstücksflächen liegen zwischen 364 und 673 Quadratmetern. Der Preis beginnt bei 240 Euro pro Quadratmeter. Weitere aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie beim Bauträger Helma hier.

Im selben Wohngebiet stehen außerdem sieben von 20 Einfamilienhäusern zum Verkauf. Mit vier bis fünf Zimmern haben die Gebäude eine Wohnfläche von 118 bis 171 Quadratmetern und kosten zwischen 397.000 Euro und 600.000 Euro. Der Baubeginn ist voraussichtlich im Oktober.

So soll das Quartier am Stadtpark auf dem ehemaligen Gelände der Stadtwerke aussehen. Rechts im Bild verläuft die Manskestraße. Quelle: KSW

Im Baugebiet Manskestraße Nord-West in Lehrte soll im nächsten Jahr die Vermarktung von 30 Baugrundstücken starten. Gebaut werden können Einzel-, Doppelhäuser. Die Grundstückspreise liegen bei 217 Euro pro qm. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 450 und 650 qm. Interessenten können sich bereits bei der Stadt Lehrte melden. Im Baugebiet sollen nach der Vermarktung auf weiteren Grundstücken außerdem noch Reihenhäuser entstehen. Interessierte erhalten weitere Informationen von der Stadt Lehrte hier.

Sarstedt : Acht Doppelhaushälften ab 459.000 Euro

Die Doppelhaushälften an der Ingeborg-Bachmann-Straße in Sarstedt sollen in einem ähnlichen Stil gebaut werden wie dieses geplante Mehrfamilienhaus. Quelle: Goericke

In der Ingeborg-Bachmann-Straße in Sarstedt sind acht Doppelhaushälften im Baugebiet Sonnenkamp zu erwerben. Die Wohnfläche beträgt bei fünf Zimmern 144 Quadratmeter. Die Grundstücksgröße bewegt sich zwischen 222 und 302 Quadratmetern. Jede Haushälfte verfügt über einen Pkw-Stellplatz. Die Preise für die Häuser im Bauhausstil ohne Boden und Malerarbeiten beginnen bei 459.000 Euro bis zu 469.000 Euro. Im Dezember 2021 sollen die Häuser bezugsfertig sein. Interessierte finden weitere Informationen bei der Sparkasse hier.

Seelze : Zehn Doppelhaushälften mit je zwei Pkw-Stellplätzen

In der Ortsmitte des Seelzer Stadtteils Almhorst entstehen an der Straße Rehwinkel bis 2021 zehn Doppelhaushälften. Die Wohnfläche beträgt bei vier bis fünf Zimmern 135 Quadratmeter. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 213 und 478 Quadratmetern. Zu jeder Doppelhaushälfte gehören zwei Pkw-Stellplätze. Weitere Informationen und Preise gibt es bei der Hanseatische Immobilien Treuhand hier.

Sehnde : 38 Reihenhäuser ab 325.000 Euro und 36 Baugrundstücke

So sollen sie aussehen: 38 Reihenhäuser in zwei Größen im Hofquartier Billerbach. Quelle: Interhomes

Zwischen der Elisabet-Boehm-Straße und der Elise-Borsum-Straße entsteht in Sehnde das Hofquartier Billerbach mit 38 Reihenhäusern. Der Verkaufsstart ist bereits erfolgt, die Häuser werden nach und nach in den Vertrieb gegeben. 30 Reihenhäuser sind derzeit noch verfügbar, vier weitere sind reserviert. Ende 2021 sollen die ersten Häuser fertig werden. Alle Einheiten haben vier Zimmer, sind 119 oder 140 Quadratmeter groß und verfügen über einen oder zwei Stellplätze. Die Preise für ein Reihenhaus beginnen bei rund 325.000 Euro. Je Pkw-Stellplatz kommen noch 7500 Euro dazu. Weitere Informationen gibt es beim Bauträger Interhomes hier.

Derzeit erschließt die Stadt (Straße, Kanäle und Kreisverkehr) zudem das Baugebiet Rethmar-West mit bis zu 150 Wohneinheiten in drei Bauabschnitten. Noch in diesem Jahr sollen etwa 36 Baugrundstücke zum Angebot stehen. Weitere Informationen erhalten Sie von der Verwaltung hier. Bis zum Vermarktungsstart im zweiten Halbjahr 2020 gelistete Bauinteressenten werden automatisch von der Stadt angeschrieben.

Wedemark: Fünf Reihenhäuser in Mellendorf

Die Preise für die fünf Reihenhäuser in Mellendorf starten bei knapp 400.000 Euro. Quelle: Nodisbau

In der Wedemark entsteht das Wohnquartier Mellendorf in der Kaltenweider Straße 3 mit fünf Reihenhäusern. Der Baubeginn ist noch für Spätsommer geplant, damit das Viertel im Sommer 2021 fertig wird. Die Preise starten bei etwa 399.000 Euro. Bei fünf Zimmern haben die Häuser eine Wohnfläche von 136 Quadratmetern. Die Grundstücke sind zwischen 237 und 411 Quadratmeter groß und verfügen über je zwei Pkw-Stellplätze, die es für zusätzliche 10.000 Euro gibt. Interessenten können sich bereits bei der Nordisbau hier melden.

Wennigsen : Architektenhäuser, Reihenhäuser , Doppelhaushälften

170 Häuser und Wohnungen entstehen in dem neue Baugebiet an der Degerser Straße – etwa 500 Menschen werden dort später wohnen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Das Projekt Caleidis in Wennigsen an der Degerser Straße bietet mehrere Häusertypen an. Zum Verkauf stehen freistehende Architektenhäuser mit 160 Quadratmetern Wohnfläche und 320 Quadratmetern Grundstück ab 549.000 Euro. Die Reihenhäuser haben eine Wohnfläche von 100 oder 133 Quadratmetern und eine Grundstücksgröße von 171 und 225 Quadratmetern. Preislich beginnen die Objekte je nach Größe bei 325.000 Euro oder 409.000 Euro. Die Doppelhaushälften sind 130 Quadratmeter groß bei einer Grundstücksfläche von 255 Quadratmetern. Der Preis liegt hier bei 430.000 Euro. Schon in diesem Jahr werden die ersten Häuser fertiggestellt. Weitere Informationen und aktuelle Verfügbarkeiten finden Sie hier.

Wunstorf : Wohnen in der Nähe des Steinhuder Meers

Noch ist von Häusern nichts zu sehen: Im Juli hat die Stadt den Kanalanschluss herstellen lassen, jetzt sollen auch die weiteren Tiefbauarbeiten für das Wohnquartier Steinhuder Mühlengarten folgen. Quelle: Sven Sokoll

Im Wohnviertel Steinhuder Mühlengarten (zwischen Mühlenspiegel und Großheidornerstr.) entstehen fünf Bungalows und neun zweigeschossige Wohnhäuser. Die Grundstücke sind ungefähr zwischen 200 und 350 Quadratmeter groß. Die Wohnfläche beträgt zwischen 117 und 140 Quadratmeter. Zusätzlich zum bereits eingeplanten Carport kann auch eine Garage gebaut werden. Interessenten können sich bereits bei der Volksbank Nienburg melden, der Vertrieb beginnt im September. Mit dem Bau wird nach dem Verkauf begonnen. Weitere Informationen der Volksbank erhalten Sie hier.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In einigen nicht aufgelisteten Baugebieten sind Häuser und Baugrundstücke bereits verkauft. Die Verfügbarkeit kann sich zudem schnell ändern (Stand: 24. Juli 2020).

Von Sebastian Stein und Regina Seibel