Die Zahl der intensiv zu behandelnden Patienten mit einer Coronainfektion ist derzeit bei Weitem nicht so hoch wie befürchtet. Daher kommt aus Berlin ein Signal: Gesundheitsminister Jens Spahn sieht vor, dass Kliniken ihre Kapazitäten wieder nutzen, um auch Patienten zu operieren, die kein Notfall sind. Wochenlang wurden bereits geplante Operationen verschoben, um Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten. Jetzt könnten auch die Krankenhäuser in der Region Hannover behutsam zu einer gewissen Routine und Auslastung zurückkehren.

„Angepasst an die derzeitige Entwicklung werden wir die Kapazitäten für die Patientenversorgung auch in unseren Häusern schrittweise wieder ausweiten – OP-Saal für OP-Saal und Station für Station“, erklärt die Sprecherin der Diakovere, Dunja Rose. Das Konzept berücksichtige dabei, dass nach jeweiliger Anforderung ausreichende Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19- und Nicht-Covid-19-Patienten vorhanden seien. „Im Rahmen der jeweils geltenden Erlasse werden auch die OP-Tätigkeiten in unserem orthopädischen Fachkrankenhaus Annastift sukzessive wieder hochgefahren“, so Rose.

Annastift soll langsam wieder an den Start

Dort war zu Beginn der Krise der Operationsbetrieb eingestellt worden, da in der Klinik nur elektive, also planbare, Operationen durchgeführt werden. Ärzte und Pflegefachkräfte wurden in den vergangenen Wochen in Henrietten- oder Friederikenstift eingesetzt, die ebenfalls zur Diakovere gehören. Allerdings war wegen der glücklicherweise geringen Auslastung mit Corona-Fällen auch reichlich Zeit für die Inanspruchnahme von Überstunden und Resturlaub.

Im Klinikum Region Hannover (KRH) üben sich die Verantwortlichen mit Plänen für einen Wiedereinstieg in Zurückhaltung. „Im aktuellen Pandemiegeschehen haben die Häuser im KRH sich mit aller Kraft und allen Mitteln auf die Versorgung von SARS-CoV-2-infizierten Patienten vorbereitet und hier auch in den vergangenen Wochen den größten Anteil an der stationären und intensivmedizinischen Versorgung in der Region gehabt“, betont KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff. Zu der Umstellung gehörten Anpassungen in den Dienstplanmodellen, doppelte Schichtbesetzungen um Ausfallsicherheiten zu gewährleisten, umfangreiche Schulungsmaßnahmen und Umsetzung einer Vielzahl von Hygieneschutzregeln. „All dies hat sich als richtig erwiesen und ist es aus unserer Sicht noch immer. Gleichzeitig ist es natürlich richtig vor dem Hintergrund freier Kapazitäten elektive Behandlungen wieder aufzunehmen“, so Ellerhoff.

Corona geht vor

Das KRH habe den Anspruch, den Versorgungsbedarf der Bevölkerung komplett abzudecken. „Trotzdem wird unsere Versorgung im Pandemiegeschehen noch lange eine andere sein, als zu anderen Zeiten“, sagt Ellerhoff und nennt als Beispiele die umfangreichen Maßnahmen im Hygienemanagment sowie das Vorhalten von Versorgungsreserven für möglicherweise steigende Covid-19-Infektionen. „Niemand kann heute sicher einschätzen, wie sich das Pandemiegeschehen weiter entwickeln wird.“ Insofern sei die Steigerung der planbaren Fälle gerade für Häuser, die sich stark in die Covid-19-Versorgung eingebracht haben und womöglich wieder einbringen müssen, nur mit einem gewissen Vorlauf und in Stufen vorstellbar.

Viele Patienten sind noch verunsichert, ob sie sich zurzeit wirklich etwa einer Hüftoperationen unterziehen sollen. In der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wird noch abgewartet, ob das OP-Programm wieder langsam hochgefahren werden kann. „Wir warten auf die neuen Angaben, beziehungsweise einen Erlass. Erst dann können wir planen“, so MHH-Sprecher Stefan Zorn.

Von Susanna Bauch