Hannover

Auf dem 270.000 Quadratmeter großen Gelände der einstigen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im Nordosten Hannovers soll im kommenden Jahr der Wohnungsbau starten. Stadtverwaltung und Projektentwickler, die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG), sind sich über die Planung jetzt im Wesentlichen einig. Voraussichtlich ab Mai sollen die kommunalen Gremien entscheiden.

Neubaugebiet in Bothfeld: Platz für Familien

Zuletzt hatte es einige Irritationen gegeben. Dem Vernehmen nach wollte die NLG für einzelnen Quartiere keine Architektenwettbewerbe ausschreiben, was die Stadt verärgert haben soll. Denn in anderen großen Neubaugebieten sind solche Wettbewerbe zur Sicherung der Architekturqualität Pflicht auch für private Investoren. Dass sich ausgerechnet die öffentliche NLG, die mehrheitlich zahlreichen Niedersächsischen Kommunen gehört, zierte, soll Konflikte ausgelöst haben.

Der Dissenz scheint aber ausgeräumt. „Streit zu dem Thema hat es nie gegeben, und es ist jetzt geklärt, dass Wettbewerbe durchgeführt werden“, sagt Andreas Kutscher, NLG-Geschäftsstellenleiter in Hannover.

Bebauungsplan: Beratung ab Mai

Der Zeitplan sieht vor, dass möglicherweise noch im Februar die Verträge zu Städtebau und Erschließung unterschriftsreif sind. Dann könnte ab Mai der Bebauungsplan in die Beratungen gehen: In der ersten runde bis zu den Sommerferien, in der vorgeschriebenen zweiten Runde dann ab Herbst. „Wir hoffen, dass bis Weihnachten der Satzungsbeschluss steht“, sagt Kutscher.

Abriss im Sommer 2021: Das Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne in Bothfeld. Quelle: Tom Fulsche

Weil die NLG bereits einen Millionenbetrag in die Vorbereitung des Grundstücks investiert hat, will sie mit weiteren Arbeiten bis zur Rechtskraft des Bebauungsplans warten. Oberirdisch sind alle Gebäude abgerissen. 2023 müssen dann noch Kellerstümpfe und Betonplatten entfernt werden und die Kampfmittelsondierung vorangetrieben werden. Es gebe nur noch wenig Verdacht auf Altlasten, sagt Kutscher.

Vermarktung der Einfamilienhausgrundstücke ab 2023

Zum Sommer 2023 hin könne der Hochbau starten. Geplant sind 770 Wohnungen sowohl als freistehende Einfamilienhäuser, als Doppel- und Reihenhäuser wie auch in Mehrfamilienhäusern. Zusätzlich sind Supermärkte und andere Gewerbeimmobilien entlang der Ada-Lessing-Straße (früher: General-Wever-Straße) geplant.

Eine Besonderheit wird es geben. Während die Grundstücke für Mehrfamilien- und Reihenhäuser an Bauträger und Projektentwickler vergeben werden, will die NLG die Einfamilienhausgrundstücke direkt an interessierte Familien vermarkten. Diese können dann je nach Wunsch ein Architekturbüro beauftragen oder dort Fertighäuser hinbauen – das hat in Hannover Seltenheitswert. Die Vermarktung aller Grundstücke allerdings werde erst starten, wenn die NLG final Baurechte habe, sagt Kutscher. Damit müssen sich Interessierte noch bis Anfang 2023 gedulden.

Vandalismus seit dem Jahr 2000

Das 1927 angelegte Kasernengelände steht seit dem Jahr 2000 leer. Die Polizei hatte es zuletzt für Einsatzübungen genutzt, das Staatstheater dort ambitionierte Stücke gespielt – und mehrere Projektentwickler haben sich die Zähne daran ausgebissen. Das Areal litt zunehmend unter Verwahrlosung und Vandalismus. Nun soll es Familien Platz zum Wohnen bieten.

Von Conrad von Meding