Linden-Limmer

Den Breitensport im Freien unterstützt der Bezirksrat Linden-Limmer. Die Politiker wollen erreichen, dass die Stadt mehr Tischtennisplatten im Stadtbezirk aufstellt. Und sie machen klare Vorgaben: In allen drei Teilen Lindens sowie in Limmer sollen an mindestens einem Standort jeweils zwei oder mehr öffentliche Tischtennisplatten stehen, die auch von Hobbysportlern genutzt werden dürfen, die 18 Jahre oder älter sind. Die Grünen, auf deren Vorschlag der einstimmig verabschiedete Antrag zurückgeht, haben nämlich ein deutliches Manko ausgemacht: Im gesamten Stadtbezirk sind nur fünf Platten für Spieler dieser Altersgruppe freigegeben.

47 Tischtennisplatten gibt es im Stadtbezirk

Bereits in der Februarsitzung hatte die Grünen-Fraktion von der Stadt eine Liste angefordert, auf der alle Freilufttischtennisplatten im Stadtbezirk samt Standorten verzeichnet sind. Demnach gibt es 47 solcher Anlagen innerhalb der Stadtbezirksgrenzen. Das erscheine erst mal viel, sagt Grünen-Fraktionschef Steffen Mallast. Doch er hat genauer hingesehen: Die Platten seien zum einen sehr unterschiedlich verteilt – so gibt es in ganz Limmer an zwei Standorten lediglich drei Stück, während Linden-Süd, Linden-Nord und Linden-Mitte über 16, 15 und 13 Spieltische verfügen. Zudem dürften nur an drei Standorten auch ältere Jugendliche und Erwachsene die dort vorhandenen Platten nutzen, kritisiert Mallast. Dazu zählten der Bereich Pfarrlandplatz/Velvetstraße, der Stadtteilpark Linden-Süd und die Grünfläche an der Ottenstraße. „An den anderen Orten sind Menschen ab 18 Jahre per Satzung ausgeschlossen, da es sich um Spielplätze oder Schulhöfe handelt“, sagt Mallast. Dementsprechend groß sei der Andrang an den wenigen verfügbaren Plätzen.

Erkenntnis in Tat umsetzen

Was Mallast besonders irritiert, ist die Schlussfolgerung der Verwaltung. In einer Erläuterung zu der Standortliste heißt es: „Die bisher gemachten Beobachtungen auf dem Grünplatz Velvetstraße/ Pfarrlandplatz oder dem Stadtteilpark Linden-Süd bestärken die Annahme, dass ein offenes Spielangebot durch Tischtennisplatten eine deutliche Attraktivitätssteigerung für Erwachsene nach sich ziehen kann.“ Der Grünen-Politiker fragt sich, warum die Stadt dann nicht dafür sorgt, diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen und mehr Platten aufzustellen.

30 Euro Verwarngeld verhängt

Aber auch die Situation am Pfarrlandplatz sei unbefriedigend. Dort dürfen zwar erwachsene Tischtennisspieler antreten. Doch für die Turniere, die sie in der warmen Jahreszeit veranstalten, werden vier Platten gebraucht. Daher hatte der Bezirksrat bereits vor zwei Jahren gefordert, den dortigen Kickertisch zu verlegen, um eine vierte Platte aufzustellen – was die Verwaltung mit dem Verweis auf Platzprobleme ablehnte. Stattdessen habe die Stadt empfohlen, auf die nächstgelegenen Tischtennisplatten nahe des Spielplatzes Stärkestraße auszuweichen, berichtet Mallast. Allerdings kann es teuer werden, einen solchen Rat zu befolgen: Laut Spielplatzsatzung dürfen Erwachsene dort eben nicht Tischtennis spielen. Gleiches gilt für die Platten im Grünbereich nahe des Faust-Geländes, wo die Polizei im April 2018 ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro gegen erwachsene Tischtennisspieler verhängte.

Vor Saisonbeginn handeln

Der Bezirksrat will nun erreichen, dass sich die gesamte Gemengelage ändert – am besten, bevor die Freiluftsaison beginnt. Es könnten weitere Tischtennisplatten aufgestellt werden oder auch einfach bestehende Standorte durch Zuschnittsänderungen der Spielplätze von den derzeit geltenden Einschränkungen befreit werden, erklärt Mallast. Und auch die Forderung nach einer vierten Platte am Pfarrlandstraße hat der Bezirksrat einstimmig erneuert.

Von Juliane Kaune