Hannover / Langenhagen

Warum sie mit 77 Jahren noch im Sozialkaufhaus Fairkauf arbeite? Strick- und Häkelkurse anbietet und junge Menschen auf eine Berufstätigkeit vorbereitet? Monika Waterholter muss nicht lange überlegen, um die Frage von Moderator Jan Sedelies zu beantworten: „Wenn man nur zu Hause rumsitzt und Fernsehen guckt, ist man doch nicht ausgelastet.“ Und dann legt sie nach: „Ehrenamtliche Arbeit macht mich glücklich.“ Damit hat sie den Grundtenor dieses Abends im Maritim Airport Hotel getroffen, an dem zehn Ehrenamtlichen für ihr wohltätiges Wirken ein Leinestern verliehen wird. Zum sechsten Mal zeichneten das Freiwilligenzentrum Hannover und die Stiftung Sparda-Bank Menschen aus, die sich in ihrer Freizeit für die gute Sache engagieren – und die hat viele Facetten.

Ein Lob auf die Tatkraft

220 Gäste nahmen an der festlichen Veranstaltung vis-à-vis vom Flughafen teil, die von den vier Musikerinnen des Saxofonquartetts Sistergold und einigen Rednern gerahmt wurde. Bürgermeister Thomas Hermann lobte das Engagement der vielen freiwilligen Helfer in Hannover, das „die ganze Stadtgesellschaft zusammenhält“. Jochen Ramakers, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sparda-Bank, pries die Tatkraft der Ehrenamtlichen: „Wir brauchen Leute, die anpacken können und empathisch sind.“

Die Preisträger und die Gastgeber stellten sich zum Schluss gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Hermann (v. r.) zum Gruppenbild auf. Quelle: Irving Villegas

71 Bewerbungen für den hannoverschen „Oscar des Ehrenamts“ waren in diesem Frühjahr eingegangen. Eine sechsköpfige Jury sichtete nach einer ersten Vorauswahl rund 30 Vorschläge, und schließlich durften die HAZ-Leser zwischen dem 29. Juni und dem 6. Juli ihre Favoriten per Telefon küren. Mehr als 1000 Anrufe gingen ein, und so wurden die Podiumsränge der sechs Frauen und drei Männer aus der Endrunde ermittelt. Dotiert sind die ersten Plätze mit jeweils 1500 Euro, die zweiten mit 1000 und die dritten mit 500 Euro.

Leinestern in neuem Gewand

In der Kategorie Soziales und Mildtätiges landete Jürgen Illmer von der Zentralen Beratungsstelle für Wohnungslose, die vom Diakonischen Werk betrieben wird, auf Rang drei. Klaus-Dieter Behringer vom Verein Psychiatrie-Erfahrener wurde auf Platz zwei gewählt, und Monika Waterholter aus Leinhausen konnte die meisten Stimmen gewinnen. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin des Fairkaufhauses bekam von Jürgen Gundlach und Almut Maldfeld einiges aufgeladen: Der Vorstandsvorsitzende und die Geschäftsführerin des Freiwilligenzentrums hatten für sie wie für jeden anderen Preisträger eine neu gestylte Leinestern-Figur, eine Urkunde und einen Strauß Blumen parat.

Platz drei in der Kategorie Kunst und Kultur belegte Rudolf Linder vom Theatermuseum Hannover, auf Rang zwei kam Rita Achtelik, Vorstandsvorsitzende der Wettberger Kulturgemeinschaft Katakombe. Die meisten Stimmen in diesem Segment erhielt Karin Stöver, die seit 1995 maßgeblichen Anteil am Erfolg des TaM TaM hat. TaM steht für Theater am Mühlenberg, und das bringt im Schnitt acht Vorstellungen pro Jahr auf die Bühne. „In unserem Stadtteil gibt es eine sehr lebendige Vereinslandschaft, auch wenn das mancher nicht glauben mag“, warb die 75-Jährige für das vielschichtige Quartier im Südwesten der Stadt.

Konflikte gewaltfrei lösen

In der Kategorie Erziehung und Bildung wählten die HAZ-Leser Alexandra Konopleva vom Vahrenwalder Integrationsprojekt Märchenkoffer auf Rang drei und Stella Montes vom Hainhölzer Bildungsverein Meet & Speak auf Platz zwei. Den meisten Zuspruch in diesem Segment fand Ute Hagen-Härtel, Vorsitzende des Vereins Seniorpartners in School. Dessen Mitglieder sind derzeit in zwölf Schulen als Mediatoren und Streitschlichter unterwegs, wollen Kinder und Jugendliche unterstützen, ihre Konflikte gewaltfrei und eigenständig zu lösen. Die 75-jährige Preisträgerin aus Bothfeld schaffte es, während ihrer Amtszeit die Zahl der Mitarbeiter von 25 auf 103 zu hieven: „Und es macht mir immer noch Freude, Schüler ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten und ihnen zu helfen.“

Recht viele Preisträger der drei Leserwahl-Kategorien sind in Ehren ergraut, doch gab es auch einen ganz jungen Leinestern-Gewinner. Den Sonderpreis der Jury bekam der 18-jährige Fabian Pforte überreicht, der sich im Verein Juuuport engagiert. Als sogenannter Scout kümmert er sich dort um Opfer von Cybermobbing, Hate Speech und Stalking im Internet. „Auf unserer Online-Plattform dürfen sich Jugendliche völlig anonym melden“, erklärte der Zwölftklässler der Alice-Salomon-Schule, „und tatsächlich habe ich in den vergangenen zwei Jahren schon vielen Betroffenen helfen können.“

Von Michael Zgoll