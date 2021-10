Hannover

Ihnen fällt drinnen die Decke auf den Kopf, aber draußen regnet es in Strömen? Hier finden Sie Vorschläge, was sie in Hannover auch bei schlechtem Wetter unternehmen können.

Wegen der aktuellen Corona-Situation gilt je nach Anbieter teilweise die 3-G-Regel, eine Reservierungs- und Maskenpflicht, Änderungen kann es je nach der aktuellen Corona-Lage geben. Es lohnt sich daher vorher, beim Betreiber nachzufragen oder auf der Webseite nachzuschauen.

1. Lasertag spielen

Für wen Museum, Kino und Shoppen zu langweilig sind, gibt es Hannover actionreiche Alternativen. Zum Beispiel Lasertag. Beim Lasertag markiert man mit einem Phaser gegnerische Spieler. Markiert wird mit Infrarotstrahlen, die durch den Nebel in der Lasertag-Arena sichtbar werden. Lasertag spielen kann man zum Beispiel bei LaserSports in Langenhagen, bei Lasertag Hannover in Linden-Mitte oder im Laser Tag Hannover Fun Center in Wülfel.

Beim Lasertag werden gegnerische Spieler mit einem Phaser mit Infrarotstrahlen markiert. Quelle: Planet Lasertag Arena (Archiv)

2. Kinderspielplatz Ballorig

Toben im Bällebecken, Kriechen durch Tunnel, Gänge und Irrgärten: Besonders für die Kleinen ist ein Besuch im Indoorspielplatz Ballorig ein Erlebnis. Für die Kleinen gibt es einen speziellen Kleinkinderbereich und kostenloses WiFi für die Eltern.

Kinder bis einschließlich 4 Jahre haben eine altersgerechte Abteilung, wo sie mit Begleitung nach Herzenslust spielen können. Kinder von 5 bis 13 Jahre können selbständig auf Entdeckungstour in ihrem eigenen super spannenden Revier gehen. Quelle: ballorig

3. Schwarzlicht-Minigolf spielen

Ende 2017 hat Hannovers erste Schwarzlicht-Minigolf-Anlage in der Innenstadt geöffnet. Im Gegensatz zum klassischem Minigolf spielen Besucherinnen und Besucher im leuchtenden Halbdunkel und mit 3-D-Brille.

Bei Neongolf wird auf 18 Bahnen gespielt. Quelle: Tim Schaarschmidt

4. Bouldern ausprobieren

Bouldern – Das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Hannoveraner können den Sport im Escaladrome in Döhren-Wülfel, in der Kletterbar in Vahrenheide oder in der Beta Boulderhalle der Nordstadt ausprobieren.

Beim Bouldern gibt es kein Sicherungsseil, da man nur in geringer Höhe klettert. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

5. Klettern in der Halle

Hoch hinaus! Wer beim Klettern sich lieber mit einem Seil sichern möchte, kommt zum Beispiel in der Kletterhalle Griffreich in Döhren und in der Kletterbar auf seine Kosten. Bis zu 15 Meter hohe Wände erwarten die Gipfelstürmer. Wer bereits klettern kann, darf einfach loslegen. Neulinge müssen einen Kurs besuchen oder können sich beim Bouldern austoben.

Griffreich bietet Einstiegskurse für Jugendliche, Erwachsene und Familien. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

6. Trampolin springen

Bei Superfly Air Sports Hannover in Vahrenheide gibt es Adrenalin pur auf fast 2500 Quadratmetern. In der Trampolin- und Parkourhalle kannst du dich vom Trapez ins Schaumstoffbecken schwingen, im Ninja Course dein Können testen oder deine Freunde beim Trampolin-AIR-Dodgeball besiegen. Auch bei Jump One Fitness in der Nordstadt gibt es auf 3600 Quadratmetern viel Platz zum Austoben.

Bei Superfly Air Sports Hannover gibt es Adrenalin pur auf fast 2500 Quadratmetern. Quelle: Frank Wilde

7. Kart fahren

Wer so richtig Gas geben möchte, kann bei Kart-O-Mania in Ricklingen und in Laatzen um die besten Rundenzeit antreten. Auf der fast 400 Meter langen Rennstrecke erwarten einen lange Vollgaspassagen, winklige Schikanen und enge Spitzkehren.

Bei Kart-O-Mania werden Helm und Overall kostenlos gestellt. Quelle: Astrid Köhler

8. Ins Schwimmbad gehen

Wer Sport treiben möchte, kann bei schlechtem Wetter eines der vielen Hallenbäder der Stadt besuchen. Badegäste der städtischen Bäder müssen sich vor ihrem Besuch im Internet unter reservierung-baeder-hannover.de anmelden.

Derzeit müssen sich Besucher der Hallenbäder vorher anmelden. Quelle: Gerko Naumann

9. In der Salzgrotte entspannen

Wer Ruhe sucht, wird in der Salzgrotte in der Altstadt fündig. Gäste können dort auf Liegestühlen entspannen. In der Grotte herrscht ein spezielles Mikroklima, wie es es sonst nur am Meer und in Salzstollen gibt.

In der Salzgrotte herrscht eine Temperatur von 19°Celsius. Besucher können sich mit einer Decke zudecken. Quelle: Nancy Heusel

10. Aus einem Escape Room herausfinden

Ein Besuch in einem Escape Room ist seit einigen Jahren ein beliebter Zeitvertreib. In kleinen Gruppen lassen sich die Besucherinnen und Besucher in einen Raum einsperren und müssen gemeinsam in einer bestimmten Zeit ein Rätsel lösen, um wieder aus dem Raum herauszukommen. In Hannover gibt es mittlerweile zahlreiche Anbieter, wie Room Escape am Steintor, Hidden in Hannover am Thielenplatz, The Escape Room in der Innenstadt und Room in der Nordstadt.

Bei Room Escape gibt es acht Escape Rooms mit Platz für 15 Teams. Quelle: Ilona Hottmann

11. Tourist in der eigenen Stadt sein

Es ist eines der Wahrzeichen Hannovers: das Neue Rathaus. Die Vier 3-D-Modelle zeigen dort die Entwicklung der Stadt von 1150 bis heute. Aufgrund der geltenden Abstandsregelungen können vorerst keine Turmauffahrten angeboten werden.

Das Neue Rathaus wurde 1913 eingeweiht. Quelle: Archiv

12. Das Historische Museum besuchen

Wer sich mit der Geschichte Hannovers vertraut machen möchte, kann dies im Historischen Museum, Pferdestraße 6, tun. Jeden Freitag ist dort ganztägig freier Eintritt. Aufgrund von Vorbereitungsmaßnahmen für die geplante Sanierung kann zur Zeit nur die Sonderausstellung „Ausblicke – Einblicke“ und die Kutschenhalle besichtigt werden. Zur Zeit kann die Ausstellung nur dienstags, mittwochs und donnerstags von 11 Uhr bis 18 Uhr besichtigt werden.

Das Historische Museum liegt mitten in der Altstadt. Quelle: Tim Schaarschmidt

13. Eine Galerie besuchen

Fotokunst kostenlos erleben: Die wechselnden Ausstellungen in der Galerie für Fotografie (GAF) in der Südstadt sind immer einen Besuch wert. Die Galerie in der Seilerstraße ist von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die GAF lädt auch zu Talks wie hier mit Burkhardt ED Rump ein. Quelle: Michael Wallmüller

14. Ein Besuch im Kunstmuseum

Ob im Sprengelmuseum, im Museum August Kestner oder in der Kestnergesellschaft – Hannovers Kunstszene hat einiges zu bieten. Am Freitag ist der Eintritt in diese Museen kostenlos.

Das Sprengelmuseum (unten rechts) zeigt Kunst des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts. Quelle: Surrey/Steiner/von Ditfurth/Thomas

15. In die Bibliothek gehen

Wer neuen Lesestoff braucht, wird in einer der zahlreichen Bibliotheken und Büchereien in Hannover fündig. Daneben gibt es Ecken zum Schmökern und Computer mit Internetzugang. Eine Übersicht mit den Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken gibt es hier. In der Zentralbibliothek an der Hildesheimer Straße begrüßt Roboter Hanno die Besucherinnen und Besucher.

Roboter Hanno hilft den Besuchern bei Fragen weiter und kann sogar tanzen. Quelle: Clemens Heidrich

16. Die Unterwasserwelt bestaunen

Das Sea Life Hannover ist bei Regen ein beliebtes Ausflugsziel. Dort sind neben allerlei Fischen auch Schildkröten zu Hause.

Auch Clownfische können Besucher im Sea Life Hannover sehen. Quelle: Dirk Eisermann

17. Die Geschichte Niedersachsens kennenlernen

Einige Tiere und viele andere spannende Sachen gibt es auch im Niedersächsischen Landesmuseum zu sehen. Derzeit gibt es unter anderem eine Ausstellung zum 75. Geburtstags des Bundeslandes und eine Mitmachausstellung „Ritter und Burgen“ für die ganze Familie. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Landesmuseum Hannover entstand als „Hannoversches Museum für Kunst und Wissenschaft“ aus bürgerlichen Wurzeln. Quelle: Insa Cathérine Hagemann

18. Ins Kino gehen

Kino geht immer: Die Hochhaus-Lichtspiele sind das höchstgelegene Kino Deutschlands - und haben meist andere Filme im Programm als das Cinemaxx und Co.

Die Hochhaus-Lichtspiele befinden sich im zehnten Obergeschoss des Anzeiger-Hochhauses. Quelle: Michael Thomas

19. Zur Pediküre gehen

Wie wär’s mit etwas Wellness für die Füße? Die Fischpediküre gibt es bei Happy Feet Fish Spa in Garbsen ab 20 Euro. Nicht ganz günstig, aber die Pediküre mit den Saugbarben ist ein Erlebnis.

Kleine Garra Rufas (Rötliche Saugbarben) knabbern an den Füßen einer Besucherin. Quelle: Carsten Rehder/dpa

