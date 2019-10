Fremder Mann in der Küche: Einbrecher in Hannover kocht sich Essen

Hannover

Böse Überraschung am Donnerstagmorgen in Hannover: Als die Bewohner einer Studenten-WG in der Calenberger Neustadt gegen 8 Uhr in ihre Küche kamen, saß da bereits ein Mann. Er war kurz zuvor ins Erdgeschoss an der Emdenstraße eingebrochen, hatte sich Essen gemacht und war gerade dabei, die Mahlzeit zu verzehren. „Als er die WG nicht verlassen wollte, haben die Bewohner die Polizei gerufen“, sagt Behördensprecherin Britta Schwarz. Bis auf Lebensmittel hat der Mann offenbar keine Beute gemacht.

Kein klassischer Einbrecher

Laut Schwarz war der Einbrecher über die Terrassentür an der Rückseite des Hauses eingestiegen, nachdem er sie aufgehebelt hatte. Die Studenten waren dem 49-Jährigen in der gemeinschaftlichen Küche nach dem Aufstehen begegnet. Als die Polizei eintraf, „ließ sich der Mann ohne Widerstand festnehmen“, sagt Schwarz. Allerdings gab es Verständigungsprobleme, da der Rumäne nach eigenen Angaben nur Italienisch sprechen kann. Ein Einbrecher im klassischen Sinne sei er zudem nicht. Schwarz: „Wir haben keine Anhaltspunkte, dass Wertsachen gestohlen wurden.“

Weil das Essen von Lebensmitteln, die einem nicht gehören, aber ebenfalls als Diebstahl gilt, wird nun dennoch gegen den 49-Jährigen ermittelt. Darüber hinaus verfügt der Mann in Deutschland über keinen festen Wohnsitz, deshalb ordnete ein Richter wegen einer möglichen Fluchtgefahr Untersuchungshaft an.

Von Peer Hellerling