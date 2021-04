Groß-Buchholz

Die Debatte, ob das Frenssenufer in Groß-Buchholz auch künftig an den bekennenden Antisemiten und Nationalsozialisten Gustav Frenssen erinnern soll, ist neu eröffnet. Der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld hat jetzt drei Jahre nach der Empfehlung des Beirats der Stadt beschlossen, ein Verfahren zur Umbenennung einzuleiten. Auch drei weitere Straßen im Stadtbezirk mit historisch belasteten Namen sind betroffen: der Konrad-Lorenz-Platz, der Sauerbruchweg und der Uhlenhuthweg. Noch vor einem halben Jahr war ein Votum am Streit über das weitere Vorgehen gescheitert. Diesmal schwenkten Grüne und Linke mit einem parteiübergreifenden Antrag auf den Kurs von SPD und FDP ein, die vor der Abstimmung über einen Namenswechsel die jeweiligen Anwohner der vier Straßen in einer Veranstaltung über die Pläne informieren wollen. Die CDU blieb bei ihrer grundsätzlichen Ablehnung.

„Historische Zeugnisse, keine Ehrungen“

SPD-Fraktionschef Martin Fulst betonte bei der Vorstellung des Antrags noch einmal, wie wichtig es seiner Partei sei, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. „Erst danach wollen wir entscheiden, ob eine Legendentafel aufgestellt oder ein neuer Straßenname gewählt wird“, sagte Fulst. Die CDU stellte klar, dass sie es für falsch hält, bestimmte Namen aus der Erinnerung zu tilgen. „Es sind historische Zeugnisse, den Charakter der Ehrung bestimmter Herrschaften haben sie längst verloren“, sagte Maximilian Oppelt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ursprünglich hatten Grüne und Linke eine Befragung der Bürger für unnötig gehalten und auf einer sofortigen Umbenennung bestanden. Nach Ansicht von Linken-Fraktionschef Karsten Plotzki geht es um einen gesellschaftspolitischen Auftrag, über den nicht allein die Anwohner der Straße befinden können. Die Grünen, die seit ein paar Monaten nicht mehr Bündnispartner von SPD und FDP im Bezirksrat sind, wünschten sich eine rechtspolitische Zusicherung, dass mit dem gemeinsamen Antrag tatsächlich eine Umbenennung eingeleitet werde. Was CDU-Chef Oppelt zu der Bemerkung verleitete, dass es kurios sei, wenn ein Antragsteller fragt, wie sein Antrag zu verstehen sei.

Von Gabi Stief