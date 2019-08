Fridays for Future: Das fordern die Schüler für Hannover

Hannover

Kohleausstieg, Stopp der Regenwaldrodungen, eine andere globale Klimapolitik – es sind nicht nur die großen Ziele, die die Schüler zu den Fridays-for-Future-Demonstrationen auf die Straße locken. Auch für Hannover haben die Organisatoren der Kundgebungen jetzt konkrete Forderungen aufgestellt.

„Klimaschutz fängt vor der Haustür an“, sagt Lou Töllner (18), die in diesem Jahr ihr Abitur gemacht hat und jetzt ein freiwilliges ökologisches Jahr beginnt. Auf Bundesebene sei bislang wenig passiert, kritisiert Milla Semisch (19), die von Herbst an in Lüneburg Umweltwissenschaften studieren will. Die jungen Umweltschützer hoffen, dass Hannover ein wenig Druck auf den Bund ausüben kann, um Änderungen anzustoßen. „Immerhin ist es die Landeshauptstadt“, fügt Simon Braun (16) hinzu, Zehntklässler von der Integrierten Gesamtschule Südstadt.

Stadt soll sich ihrer Verantwortung stellen

Hannover habe mit dem Flughafen und dem Steinkohlekraftwerk in Stöcken eine klimapolitische Verantwortung, der sich die Stadt stellen müsse, sagt Milla Semisch. Für fünf Bereiche hat die hannoversche Fridays-for-Future-Gruppe konkrete Visionen entwickelt; ihren Forderungskatalog wollen sie bei der kommenden Fridays-for-Future-Demo am Freitagnachmittag vor dem Rathaus Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette und Regionspräsident Hauke Jagau überreichen. Für die erste Großdemonstration nach den Sommerferien erwarten die Organisatoren rund 5000 Teilnehmer. Die Kundgebung startet um 12.30 Uhr vor dem Opernplatz, gegen 14.30 Uhr sollen die Forderungen vor dem Rathaus übergeben werden.

Forderung 1: Autos raus aus der Innenstadt , kostenloser Nahverkehr

Private Autos sollen nach dem Willen der Klimaaktivisten bis 2022 aus Hannovers Innenstadt verschwinden. Quelle: Rainer Dröse

Der Verkehr soll künftig klimaneutral und schadstofffrei sein. Hannover soll sich nach Kopenhagener Vorbild zu einer attraktiven, fahrradfreundlichen Stadt entwickeln, der öffentliche Nahverkehr soll flächendeckend und kostenlos sein. Konkret fordern die Umweltaktivisten ein Verbot von privaten Autos im Innenstadtring bis 2022 und solchen mit Verbrennungsmotor in der Umweltzone bis 2030. Der Schienenfernverkehr müsse ausgebaut werden, gleichzeitig sollten am Flughafen in Hannover-Langenhagen die Inlandsflüge gestrichen und noch in diesem Jahr ein Nachtflugverbot eingeführt werden.

Wie wichtig sind die neuen E-Roller für die Verkehrswende? Milla Semisch sagt: „Es ist wichtig, neue Wege zu gehen, und die dürfen auch Spaß machen. Aber die Ökobilanz eines E-Rollers ist nicht wirklich überzeugend. Am Ende werden sie von Menschen benutzt, die sonst Fahrrad fahren; ein echter Autoersatz ist das nicht.“

Forderung 2: Billiger Ökostrom für alle

Bis 2025 soll Hannover auf Ökostrom umgestellt sein, fordern die jungen Umweltschützer. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In der Region Hannover soll Energie nach dem Willen der Klimaschützer bald nur noch klimaneutral erzeugt werden – und das zu erschwinglichen Preisen für alle. Der soziale Aspekt sei ohnehin sehr wichtig, betont Lou Töllner, Klimaschutz dürfe die ärmeren Familien nicht benachteiligen. Die städtische Energieversorgung solle weg von fossilen Energieträgern hin zu vollständig erneuerbaren Energien bis 2025 und Wärmeversorgung bis 2030. Alle öffentlichen Gebäude sollen Ökostrom und Ökogas beziehen, Dächer sollten mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden.

„Wir haben uns mit Wissenschaftlern abgestimmt, was machbar und realistisch ist“, sagt Lou Töllner. Die Gruppe Scientists for Future hatte sich schon früh der Bewegung angeschlossen. Die Behauptung, die Klimakrise sei nicht belegbar, hatte zahlreiche Wissenschaftler zur Gegenrede mobilisiert.

Forderung 3: Klimaschutz vor Denkmalschutz

Wo es möglich ist, sollten Fotovoltaikanlagen auf die Häuser gesetzt werden, fordern die Fridays-for-Future-Organisatoren. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Die Gebäude in der Stadt sollen wohnlich sein und wenig Energie verschwenden. Alle öffentlichen Bauten sollten bis 2035 energetisch saniert sein, und dabei müsse Klimaschutz vor Denkmalschutz gehen, fordern die Umweltschützer. Eine neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach sei also im Zweifel wichtiger als alte Vorgaben des Denkmalschutzes. Neubauten sollten grundsätzlich im Passivhausstil errichtet werden. Überall, wo es möglich ist, sollten Häuser Solar- oder Fotovoltaikanlagen erhalten.

Forderung 4: Landwirtschaft auf Bio umstellen

Bis 2025 sollen die Bauern in der Region auf Ökolandwirtschaft umgestellt haben, fordern die Umweltschützer. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die klassische Landwirtschaft in der Region soll, so fordern es die Schüler und Studenten, bis 2025 auf ökologische Landwirtschaft umgestellt werden. Alle Kantinen, auf die die Stadt Einfluss habe, sollten ab sofort nur noch regionale, saisonale, ökologische und tierproduktarme Gerichte anbieten. „Wir müssen zurück zum Sonntagsbraten, den es nur einmal in der Woche gab“, sagt Simon, „zu viel Fleisch ist schädlich.“

Forderung 5: Über Klimakrise informieren

In ganz Hannover sollten die Menschen besser über die Klimakrise und ihre Folgen informiert werden und mitreden dürfen, betonen die Umweltschützer. Informiert werden dürfe nicht nur in der Schule. „Die jungen Leute wissen da oft schon sehr viel über das Thema“, sagt Lou Töllner. Bei älteren sei das nicht immer der Fall, fügen die Aktivisten hinzu. Auch Jugendliche müssten mitgestalten dürfen, wenn es um klimapolitische Belange gehe. Dabei sei es zweitrangig, ob das Wahlalter auf 16 Jahre oder jünger gesenkt oder ein Jugend-Klima-Rat eingeführt werde, sagt Simon Braun. Hauptsache, die Mitwirkungsrechte stiegen.

Proteste gehen weiter

Die Sorge, dass die Fridays-for-Future-Bewegung im neuen Schuljahr an Schwung verlieren könnte, teilt Simon Braun nicht: „Wir können immer neue Anhänger motivieren, das geht weiter.“ Für den 20. September ist ein internationaler Klima-Generalstreik geplant, in Hannover soll es dann einen Sternenmarsch geben.

