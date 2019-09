Hannover

Mit fünf Demonstrationszügen durch die City will ein Bündnis der Fridays-for-Future-Bewegung am Freitagmittag ab 12.30 Uhr auch in Hannover für den Klimaschutz demonstrieren. Polizei und Organisatoren erwarten mindestens 8000 Teilnehmer, die den Verkehr zum Erliegen bringen wollen. Den Schülern, die seit neun Monaten regelmäßig in der Stadt protestieren, hat sich für den Klimastreik inzwischen ein breites Bündnis aus Verbänden, Parteien und Organisationen angeschlossen. Auch einige hannoversche Firmen haben ihren Mitarbeitern freigegeben, damit diese sich der Demo anschließen können.

Vor dem gemeinsamen Sternmarsch am Freitag haben die Aktivisten deutlich gemacht, worum es den Organisationen geht. In Hannover und bei insgesamt 3000 Parallelveranstaltung weltweit will die Bewegung Druck auf den UN-Klimagipfel, der am Sonnabend in New York beginnt, aufbauen. „Es ist zu befürchten, dass die Maßnahmen, die dort besprochen werden, nicht ausreichen“, sagt Hannah Springer von der hannoverschen Ortsgruppe von Fridays for Future. „Wir haben unsere Forderungen klar gemacht – jetzt erwarten wir Handlungen.“

Klimaschutz soll in die Landesverfassung

In Niedersachsen fordern die Aktivisten die Aufnahme des Klimaschutzes in die Landesverfassung. Außerdem soll die Landesregierung bis zum Ende des Jahres ein Klimagesetz verabschieden. Auf diese Ziele haben sich die Teilnehmer von Fridays und Students for Future, dem Bündnis Seebrücke, dem niedersächsischen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND), der Interventionistischen Linken, der Bewegung Extinction Rebellion und weiteren Gruppierungen festgelegt.

Dirk Wittenberg von der Interventionistischen Linken erinnert die hannoversche Klimabewegung an den Erfolg der Rote-Punkt-Aktion aus dem Jahr 1969: „Vor 50 Jahren hat der Massenprotest der Bevölkerung dazu geführt, dass die Üstra entprivatisiert wurde.“

Aktivisten schlagen Protestcamp vor der Oper auf

Auf den Klimastreik am Freitag folgen weitere Aktionen von Fridays for Future in Hannover: Am Opernplatz schlagen die Aktivisten bis Freitag, 27. September, unter dem Motto „Week for Climate“ rund um die Uhr Zelte auf. Die Aktion soll eine Mischung aus Protestcamp und Workshop sein. Während an den Vormittagen hauptsächlich Schulklassen mehr über Umweltschutz und die Auswirkungen des Klimawandels lernen, können nachmittags alle Interessierten an den Aktionen teilnehmen. Außerdem plant Fridays for Future vor der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 27. Oktober, eine Diskussionsrunde mit den Kandidaten.

Von Manuel Behrens