Die Klimaaktivisten von Fridays for Future Hannover gehen wieder in die City – mit Abstand und auf dem Fahrrad. Die Demonstration am 29. Mai richtet sich speziell gegen die von der Bundesregierung geplante Abwrackprämie zur Wiederankurbelung der Autoindustrie. „Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, wirken lange nach. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir bei dem Weg aus dieser Krise die Klimakrise mitbedenken. Eine Kaufprämie für Verbrenner ist da eindeutig der falsche Weg“, sagt Sprecherin Lou Töllner.

Die Klimaaktivisten haben sich bewusst für eine Fahrraddemo entschieden, damit Teilnehmer den Sicherheitsabstand zum Infektionsschutz besser einhalten können. Zusätzlich gilt eine Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase.

Die Demonstration beginnt am Freitag um 16.15 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Opernplatz. Der Fahrradtross setzt sich dann gegen 16.35 Uhr in Bewegung und führt über Aegi, Schiffgraben, Berliner/Hamburger Allee, Arndtstraße, Königsworther Platz, Leibnizufer, Friederikenplatz und Aegi zurück zur Oper.

