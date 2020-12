Die Aktivisten von Fridays for Future veranstalten am Freitag gleich mehrere Protestaktionen in Hannover. Vor fünf Jahren wurde das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet – doch passiert sei seitdem viel zu wenig, kritisieren die jungen Klimaschützer. Am Mittag startete auch Extinction Rebellion eine Aktion vor dem Umweltministerium.