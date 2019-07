Hannover

Die Schüler lassen nicht locker. Trotz Ferienstart demonstrieren am Freitag in Hannover voraussichtlich wieder zahlreiche Jugendliche für das Klima. Die zentrale Fridays-for-Future-Demo für Niedersachsen startet um 15 Uhr am Georgsplatz. Von dort geht es durch die Innenstadt zum Waterloo-Platz. Die Schüler fordern konsequenten Klimaschutz und den Kohleausstieg bis 2030. Bereits im Vorfeld treffen sich ab Mittwoch in Hannover Jugendliche der mehr als 55 Ortsgruppen der Fridays-for-Future-Bewegung in Niedersachsen und Bremen zu einer Konferenz mit Workshops.

Die Parents for Future veranstalten am 4. Juli um 19.30 Uhr einen Expertenvortrag über „ Dänemark auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung“. Mit Jens Clausen (Scientists for Future Hannover) diskutieren Rainer Tepe (Pro-Klima Hannover) und Matthias Kahle (GWE Wärme- und Energietechnik GmbH & Co. KG, Gütersloh) im Kali-Chemie-Hörsaal der Leibniz-Universität Hannover in der Callinstraße 3.

Mehr zum Thema:

Tausende Schüler ziehen mit Protestzug durch die City

Wie Lehrer in Hannover mit den Klimademos umgehen

Bilder der Fridays-for-Future-Demo in Hannover

Von Bärbel Hilbig