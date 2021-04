Hannover

Fridays for Future Hannover ruft zu einer Demonstration am 23. April um 14 Uhr vor dem niedersächsischen Landtag auf. „Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, auf der Straße für Klimagerechtigkeit einzutreten“, sagt Helen Knorre von der Ortsgruppe Hannover. Die Schüler haben mit Rücksicht auf die Pandemie in jüngster Zeit nur kleine symbolische Aktionen organisiert und rechnen auch jetzt trotz Demoaufruf eher mit einer überschaubaren Menge an Teilnehmern.

Die Aktion am Freitag ist Teil weltweiter Proteste anlässlich des von US-Präsident Joe Biden initiierten Leaders Summit on Climate. Die Fridays-Aktivisten erwarten ein Ende der Investitionen in fossile Energieträger und ein deutliches Bekenntnis zur schnellstmöglichen Klimaneutralität.

An Bidens Klimagipfel mit den Regierungschefs der großen Industriestaaten kritisieren die Schüler, dass dort keine Länder vertreten sind, die bereits jetzt unter den Folgen des Klimawandels leiden. Bei der Aktion vor dem Landtag wollen sie Briefe von Menschen vorlesen, die in besonders betroffenen Regionen der Welt leben.

Von Bärbel Hilbig