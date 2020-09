Hannover

Fridays for Future will Freitag die Knotenpunkte des Cityrings blockieren – damit die Innenstadt mehrere Stunden möglichst autofrei bleibt. Die Klimaaktivisten planen am 25. September von 12.30 bis 15.30 Uhr ihre erste große Aktion seit Beginn der Corona-Krise. Statt einer Großdemo bereiten die Schüler acht Sitzblockaden für eine klimagerechte Energie- und Verkehrswende vor, zunächst waren zehn Treffpunkte geplant. Die Organisatoren hoffen auf 1000 Teilnehmer pro Standort, also 8000 Demonstranten, bei der Polizei angemeldet haben sie für alle Fälle 2000 Teilnehmer je Platz. Die Polizei sperrt ab 12 Uhr, dann ist mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

„Wir werden den Cityring autofrei machen und so eine positive Zukunftsvision schaffen“, sagt die 15-jährige Zora Altensinger. Für Hannover fordern die Schüler neben einer autofreien City einen kostengünstigen öffentlichen Nahverkehr und ein flächendeckendes Radwegenetz. Die Aktion ist Teil eines globalen Klimastreiks an dem Tag. Fridays for Future setzt sich für einen schnellen Kohleausstieg und die Senkung der Kohlendioxid-Emissionen ein. In Hannover haben die Schüler ihre Sitzdemo seit zweieinhalb Monaten vorbereitet.

Acht Sitzstreiks statt einer Demo

Mit acht stationären Veranstaltungen wollen die Aktivisten das Ansteckungsrisiko vermindern und eine Nachverfolgung eventueller Infektionen erleichtern. Doch dazu soll es gar nicht erst kommen. Jeder Veranstaltungsort ist mit Flatterband abgegrenzt, das Tragen von Masken Pflicht. Kreuze auf dem Boden markieren, wo Demonstranten sich mit Abstand zueinander hinsetzen können. Ordner weisen die Teilnehmer ein – und sollen Menschen bei drohender Überfüllung eines Orts zu einem der anderen Plätze schicken. „Wir haben uns selbst verschiedene Konzepte für unterschiedliche Situation ausgedacht“, sagt Studentin Mira Linderkamp. Dabei standen sie im Austausch mit der Polizei.

Das sind die Orte für den Sitzstreik

Die Orte für den Sitzstreik liegen an Trammplatz, Schlossstraße, Königsworther Platz, Christuskirche, Hamburger Allee, Raschplatzhochbrücke, Berliner Allee und Aegidientorplatz. An fünf Stellen bauen die Schüler bereits ab 4 Uhr morgens Bühnen für Musik und Reden auf. Auch an den anderen Plätzen ist ein Programm geplant. Spex, Das Moped, Passepartout, The Hirscheffekt und Bodo Wartke treten auf – wo wollen die Organisatoren nicht verraten. „Wir wollen nicht, dass sich an einer Stelle zu viele Leute versammeln“, sagt Helen von Knorre.

Fridays for Future ist alleiniger Veranstalter. Sprecher zahlreicher Organisationen wie BUND, VCD und Seebrücke sind angekündigt sowie Landesbischof Ralf Meister. Die Organisatoren raten, Sitzkissen, genügend zu essen und zu trinken, Sonnen- und Regenschutz dabei zu haben.

