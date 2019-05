An einer Kreuzung in Hannover-Misburg ist derzeit Geduld bei Autofahrern gefragt. Bauarbeiten der Infra am benachbarten Stadtbahngleis scheinen Auswirkungen auf die Ampelschaltung zu haben – das Licht steht nahezu dauerhaft auf Rot. Pro Grünphase schaffen es maximal vier Autos über die Kreuzung.