Hannover

Es ist die erste große Klimademo nach den Sommerferien: Hunderte Schüler und Schülerinnen haben sich zur Fridays-for-Future-Demonstration in der Innenstadt von Hannover zusammengefunden. Am Freitag gegen 12 Uhr versammelten sie sich an der Oper. Von dort starteten sie rund eine halbe Stunde später mit ihrem Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Demonstranten stellen fünf Forderungen

Am Nachmittag wollen die Organisatoren des Protestes erstmals fünf konkrete Forderungen, die in dieser Woche formuliert worden waren, an die Verwaltung übergeben. Die Demonstranten verlangen unter anderem eine autofreie Innenstadt und günstigen Ökostrom für alle.

Autofahrer müssen mit Behinderungen in der Innenstadt rechnen. Die Polizei geht davon aus, dass es am Schiffgraben, an der Goethestraße, am Leibnizufer und am Friedrichswall Probleme geben wird. Ab 16.30 Uhr soll sich der Verkehr wieder normalisieren.

Die nächste Demo: 20. September

Die nächste Demonstration der Fridays-for-Future-Bewegung in Hannover ist bereits geplant. Am 20. September ist ein internationaler Klima-Generalstreik geplant. In Hannover wird es dann einen Sternmarsch geben.

Lesen Sie auch:

Die Forderungen der Schüler für Hannover – und das ist davon zu halten

Von Tobias Morchner