Hannover

Hunderte Menschen demonstrieren am heutigen Freitag in Hannover gegen Ausbeutung und die Folgen der Klimaerwärmung. Die Teilnehmer sind dem Aufruf der hannoverschen Gruppe von Fridays for Future gefolgt, um am weltweiten Klimastreik teilzunehmen. In zahlreichen weiteren deutschen Städten, unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln sowie Leipzig, gingen am Freitag überwiegend junge Menschen auf die Straße. In Stockholm führte Greta Thunberg, die Gründerin der Fridays-for-Future-Bewegung, die Proteste an.

In Deutschland fordern die Klimaaktivisten unter anderem einen sozialverträglichen Ausstieg aus allen fossilen Energien, den Stopp des Kohleabbaus, einen verbindlichen Kohleausstieg bis spätestens 2030 sowie ein Verbot für Verbrennungsmotoren ab 2025. Die Demonstration in Hannover wurde überschattet von der Debatte, ob eine hellhäutige Musikerin sogenannte Dreadlocks tragen darf.

Ausgeladen wegen ihrer Haare: Ronja Maltzahn im März 2020 in Hannover. Quelle: Volker Wiedersheim (Archiv)

Klimastreik von Fridays for Future

Gegen Mittag versammelten sich nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen auf dem Opernplatz, um von dort durch die Südstadt zurück vor die Staatsoper zu ziehen. Die Veranstalter rechneten im Verlauf der Demo mit 4000 Teilnehmern. Die Veranstaltung startete mit dem Song „Hurra die Welt geht unter“ der Berliner Rapper K.I.Z. Unter den Demonstrierenden waren Personen aller Altersgruppen. Neben vielen jugendlichen Klimaschützerinnen und Klimaschützern waren etliche Familien und auch Mitglieder von Organisationen wie dem BUND, „Foodsharing Hannover“ oder des „Jugendumweltnetzwerks Hannover“ vertreten.

Die Versammlung stand unter dem Motto „People not Profit“, was ungefähr bedeutet, dass die Interessen der Menschen vor denen von Konzernen stehen sollten. Der Streik in Hannover sollte nach Angaben der örtlichen „Fridays for Future“-Gruppe insbesondere auf die „neokolonialistischen, rassistischen und kapitalistischen Strukturen“ in der Weltwirtschaft aufmerksam machen. Diese befeuerten die Klimakrise nicht nur, sondern seien „maßgeblich ihr Ursprung“.

Fridays for Future: Klimawandel auf Kosten der Armen

Tabea von der hannoverschen Ortsgruppe erklärte, die reichsten Länder der Erde seien für 92 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig verursache ein Prozent der Weltbevölkerung doppelt so viel Umweltverschmutzung wie die ärmere Hälfte der Menschheit. „Dieses System muss sich ändern!“, rief Tabea. Anschließend zogen die Teilnehmer mit Musik durch die Südstadt, am Maschsee entlang zurück zum Opernplatz und skandierten dabei ihre klassischen Slogans wie „Ich ruf Kohle – ihr ruft Stop! Kohle – Stop, stop, stop!“ Auf Plakaten standen Sprüche wie „Solidarität ist süß – Kapitalismus ist grausam.“

Für 15 Uhr ist die Abschlusskundgebung geplant. Ursprünglich sollte in dem Rahmen auch die Sängerin und Weltmusikerin Ronja Maltzahn auftreten – sie wurde aber vor wenigen Tagen von den Organisatoren mit Hinweis auf ihre Frisur wieder ausgeladen. Dreadlocks seien ein Symbol des Widerstands Schwarzer Menschen. Sie hätten daher „auf weißen Köpfen nichts zu suchen“. Später entschuldigte sich die Fridays-for-Future-Bewegung für ihre unsensibel formulierte Absage, blieb aber bei ihrer Haltung. In den kommenden Tagen soll es ein klärendes Gespräch zwischen Maltzahn und der Organisation geben.

Beim letzten großen Klimastreik im vergangenen September waren 8000 (Polizeiangaben) bis 17.000 (Organisatoren) Menschen auf den Opernplatz gekommen.