Hannover

Mit einer 24-stündigen Mahnwache auf dem Opernplatz wollen die Fridays-for-Future-Aktivisten ab Montagmorgen darauf aufmerksam machen, dass die Ressourcen für 2019 längst aufgebraucht sind. Zur eigentlichen Erdüberlastungstag-Demonstration (Earth-Overshoot-Day) vor drei Monaten in Hannover waren rund 1700 junge Klimaschützer gekommen.

„Wir leben auf Pump“

„Wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Deutschland, wäre die Erde schon am 3. Mai ausverkauft gewesen“, sagt Milla Semisch (19), Mitorganisatorin von Fridays for Future. „Den Rest des Jahres leben wir auf Pump. Auf Kosten der Natur und auf Kosten aller, die nach uns auf der Erde leben wollen.“

Menschenkette geplant

Die Mahnwache auf dem Opernplatz beginnt um 8 Uhr morgens und geht bis 8 Uhr am Dienstag, um 17 Uhr soll eine Menschenkette gebildet werden. Dazwischen sind Workshops und Gesprächsrunden geplant. Die Umweltschützer wollen auch während der Sommerferien auf den Klimanotstand aufmerksam machen. Die Mahnwache wird von zahlreichen Jugend- und Umweltorganisationen getragen.

Von dö