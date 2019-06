Hannover

Die Fridays-for-Future-Aktivisten sind am Freitagnachmittag mit einer Fahrraddemonstration in Hannover unterwegs. In der City könnte das zu Verkehrsproblemen führen – denn parallel zum erfahrungsgemäß ohnehin starken Berufsverkehr am späten Nachmittag kommen die Besucher, die zum Phil-Collins-Konzert im hannoverschen Stadion anreisen.

Die jungen Klimaschützer treffen sich um 16.30 Uhr am Opernplatz und fahren von dort mit den Rädern über das Steintor und die Hamburger Allee zum Aegi und zur Hildesheimer Straße mit einer Schleife durch die Südstadt (Altenbekener Damm und Sallstraße). Zurück geht es über Friedrichswall, Leibnizufer und Königsworther Platz. Im Georgengarten soll die Demonstration mit einem veganen Picknick enden.

Morgen findet unsere nächste Fahrraddemo statt. Hier die Route dazu. :) Gepostet von Fridays for Future Hannover am Donnerstag, 13. Juni 2019

Bei der letzten Radtour im April mit einem ähnlichen Streckenverlauf hatten rund 600 Teilnehmer mitgemacht – damals war es allerdings drei Grad kalt, und es gab Graupelschauer. Außerdem lag der Termin mitten in den Osterferien. Dieses Mal rechnen die Veranstalter, darunter auch die Gruppe Students for Future, mit mehreren Tausend Teilnehmern.

Lesen Sie mehr:

Phil Collins in Hannover: Das müssen Sie wissen zum Doppelkonzert

Die Polizei geht nach Aussage einer Sprecherin von „leichten Behinderungen“ in der Innenstadt von Hannover aus. Mit einem Verkehrschaos sei aber nicht zu rechnen. Die Stadt Hannover rät davon ab, mit dem Auto zum Konzert anzureisen. Am Schützenplatz stünden keine Parkplätze zur Verfügung. Stattdessen sollten Phil-Collins-Fans Bus und Bahn nutzen oder aufs Rad steigen.

Demonstration außerhalb der Schulzeit

Die Schulen dürften aufatmen, dass die heutige Aktion deutlich außerhalb der Schulzeit liegt. Vor allem Lehrer, die in der bisherigen Kern-Demonstrationszeit, freitags in der fünften und sechsten Stunde, unterrichten, haben jetzt wieder gefülltere Klassenräume. „Die Schüler, die in der Unterrichtszeit demonstriert haben, haben vermutlich einige persönliche Nachteile, weil sie Stoff versäumt haben“, sagt Oliver Wolfskehl, Oberstufenleiter der Integrierten Gesamtschule Linden. „Sie haben sich aber auch für unsere Gesellschaft engagiert.“

Wer in der Schulzeit demonstriert hat, habe natürlich unentschuldigt gefehlt und musste das Verpasste nachholen. Das hätten die Jugendlichen auch selbstständig getan. Wolfskehl sagt, die Abiturienten hätten sich am Ende natürlich auf ihre Prüfungen konzentriert, und ihm sei auch kein Fall bekannt, dass ein jüngerer Schüler durch zu häufige Demo-Teilnahme sitzen geblieben sei.

Von Saskia Döhner