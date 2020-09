Hannover

Die Fridays-for-Future-Aktivisten laden für Freitag, 25. September, zum globalen Streiktag ab 12.30 Uhr zu diversen dezentralen Sitzdemonstrationen auf dem Cityring ein. An zehn Stationen, darunter am Aegi, am Trammplatz, am Königsworther Platz und an der Raschplatzhochbrücke, wollen die Umweltschützer eine andere Klimapolitik fordern. Überall gibt es Musik und Reden. Mit dabei sind unter anderem The Hirscheffekt, Yunus und Spax.

Die Entwicklung der vergangenen Monate habe gezeigt, dass das Bewusstsein für die Klimakrise in der Politik noch nicht ausreichend sei, heißt es vom Veranstalterbündnis, zu dem neben Extinction Rebellion auch die Christians, Families, Farmers, Omas, Lawyers und Creatives for Future teilnehmen. Auch die in der Pandemie beschlossenen Konjunkturpakete seien nicht auf eine klimaneutrale Wirtschaft ausgerichtet. Die Unternehmen müssten so schnell wie möglich auf erneuerbare Energie umgestellt werden. Der Kohleausstieg komme viel zu spät. Zur Rettung der Lufthansa habe der Staat fast 10 Milliarden Euro ausgegeben, zur Rettung der deutschen Wälder gerade einmal 700 Millionen.

Teilnehmer sollen Sitzkissen und Rad mitbringen

Die Demonstrationsteilnehmer am nächsten Freitag sollten am besten mit dem Fahrrad kommen und Sitzkissen, genügend zu essen und zu trinken, Sonnen- und Regenschutz, Maske und ein Demoschild dabeihaben, raten die Organisatoren.

Von Saskia Döhner