Hannover

Knapp 20 Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung haben am Freitagnachmittag, 14. Mai, vor der Commerzbank am Klagesmarkt mit einer Sitzdemo auf sich aufmerksam gemacht. Die größtenteils jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer werfen dem Finanzinstitut vor, dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zugestimmt zu haben und dennoch Milliardenbeträge in Unternehmen investieren, die mit fossilen Brennstoffen Gewinne machen. „Der Finanzsektor hat großen Einfluss auf die Klimakrise“, sagt die 21 Jahre alte Studentin Gina-Marie Burgdorf von Friday for Future. „Wir brauchen eine nachhaltige Wirtschaft.“ Gemeint war die Umstellung auf erneuerbare Energie.

„Ethisch nicht vertretbar

Die Umweltaktivisten forderten die Commerzbank auf, die Investitionen in die Kohlewirtschaft zu stoppen – diese seien „ethisch nicht vertretbar“, so Burgdorf. Viel Aufmerksamkeit konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Sitzdemo nicht auf sich ziehen. Das lag zum einen am nicht gerade hoch frequentierten Versammlungsort. Zum anderen bot der mit Absperrband gekennzeichnete Bereich nicht viel Platz für weitere Teilnehmer. Die Aktivisten verdeutlichten ihr Anliegen symbolisch: Eine Spur aus Kohlestücken führte zu einem brennenden Erdball.

Von Manuel Behrens