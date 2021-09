Kostenlos bis 20:00 Uhr Demo mit Musik von Bosse: Das plant Fridays for Future am Freitag in Hannover

Sie wollen verhindern, dass die 1,5-Grad-Grenze überschritten wird: Fridays for Future hat für Freitag, 24. September, zu einem deutschlandweiten Streik aufgerufen. Auch in Hannover planen die Klimaschützerinnen und Klimaschützer eine Demonstration.