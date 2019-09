Fridays for Future in Hannover: Am Freitag gibt es massive Behinderungen

Hannover

Fünf Protestmärsche von „ Fridays for Future“ werden am Freitag anlässlich des globalen Streiktags durch Hannover ziehen. Die bis zu 8000 Demonstranten sammeln sich am Vormittag an fünf Plätzen in den umliegenden Stadtteilen und marschieren allesamt zeitgleich los Richtung Georgsplatz. Dort folgt eine Zwischenkundgebung, ehe es zum Friederikenplatz weitergeht. Die Polizei rechnet bis zum Abend mit „massiven Verkehrsbehinderungen“ und empfiehlt alle Nicht-Demonstranten den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel.

Die Treffpunkte für die fünf Sternmärsche sind der Lister Platz, die Lutherkirche (Nordstadt), der Heinrich-Heine-Platz (Südstadt), der Küchengarten in Linden sowie der Braunschweiger Platz. Start ist überall um 12.30 Uhr. Auf ihren Routen laufen die Klimaprotestler unter anderem über zentrale Verkehrsknotenpunkte wie die Hildesheimer Straße, die Raschplatzhochstraße, die Brühlstraße, den Aegidientorplatz, Friedrichswall und Schloßwender Straße.

Kundgebungsorte werden verlegt

Damit sind die Streckenverläufe größtenteils so geblieben, wie es „ Fridays for Future“ bereits vor einigen Tagen geplant hatte. Lediglich in Nuancen wurden die Routen angepasst. Die größten Neuerungen dabei: Die Zwischenkundgebung um 14.30 Uhr findet auf dem Georgsplatz statt, die Abschlussveranstaltung wird vom Trammplatz auf den Friederikenplatz verlagert. Der Grund: An beiden ursprünglich geplanten Orten finden bereits Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Berufe statt.

Die Polizei rechnet im Stadtgebiet wegen der „ Fridays for Future“-Demos mit zahlreichen Behinderungen zwischen 12 und mindestens 16 Uhr. Zur Abschlusskundgebung wird der Friederikenplatz beispielsweise komplett gesperrt, auch entlang der Protestrouten müssen sich Autofahrer wegen Sperrungen laut Behördensprecher André Puiu „auf zum Teil lange Wartezeiten einstellen“. Insgesamt könnten die Beeinträchtigungen bis etwa 18 Uhr andauern, so lange ist die Demo angemeldet. Deshalb werden alle Autofahrer „mit Nachdruck“ gebeten, öffentliche Verkehrsmittel wie die Stadtbahn oder andere Fortbewegungsmittel zu nutzen.

Üstra-Buslinien während Demo eingestellt

Beim Busverkehr kündigt die Üstra allerdings bereits an, dass es zu Einschränkungen kommen wird. Zwischen 12.30 und voraussichtlich 15 Uhr sind die Linien 100/200, 120, 121, 128 und 134 betroffen. „Sie werden während des Sternmarsches eingestellt“, teilt die Üstra mit. „Je nach Ablauf und Ende der Demonstration kann es auch noch am Nachmittag zu weiteren Änderungen kommen.“ Die oberirdischen Stadtbahnlinien 10 und 17 fahren dagegen nach jetzigem stand auf ihren regulären Strecken. Allerdings ist wahrscheinlich, dass auch sie betroffen sein werden: Der Marsch aus der Nordstadt führt entlang der Gleise in der City.

Stadtangestellte dürfen nur außerhalb der Arbeit streiken

In anderen Städten wie etwa Düsseldorf dürfen sogar Mitarbeiter der Stadtverwaltung offiziell am globalen Klimastreik teilnehmen. Anders dagegen in Hannover: Das Rathaus teilt auf HAZ-Anfrage mit, dass Beschäftigte bloß außerhalb der Arbeitszeiten teilnehmen könnten. Sprecher Dennis Dix: „Wenn sich der Termin am Freitag mit den Regelungen der gleitenden/flexiblen Arbeitszeit vereinbaren lässt und betriebliche Belange berücksichtigt werden, ist eine Beteiligung möglich.“ Bereits am Montag hatten Angehörige von „ Fridays for Future“ im Rathaus für Furore gesorgt.

In Düsseldorf ist der Oberbürgermeister Thomas Geisel ( SPD) klarer Fan der Klimaaktivisten. Er schrieb am Montag auf Twitter: „Ich unterstüzte Fridays for Future aktiv und wünsche den Beteiligten viel Resonanz bei ihren Aktionen.“ Er habe die Leitungen seiner Ämter gebeten, ihren Mitarbeitern die Beteiligung an der Demonstration zu ermöglichen.

Von Peer Hellerling und Saskia Döhner