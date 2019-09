Hannover

Ab 12.30 Uhr steht das weltweite Klima in Hannover im Mittelpunkt: Die Routen von fünf Sternmärschen laufen in der City zusammen, die Abschlussveranstaltung ist auf dem Friederikenplatz geplant. Die Polizei rechnet im Stadtgebiet wegen der „ Fridays for Future“-Demos mit zahlreichen Behinderungen zwischen 12...