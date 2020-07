Hannover

Mehrere hundert Klimaaktivisten haben am Freitag in Hannovers Innenstadt mit einer Fahrradtour für eine Wende in der Verkehrspolitik demonstriert. Aufgerufen zu der Veranstaltung hatte Fridays for Future. Vom Treffpunkt auf dem Opernplatz aus umrundeten die Teilnehmer zweimal die City. Die Demo war gegen 18 Uhr beendet.

500 Unterstützer radeln mit Fridays for Future

Ab 16.15 Uhr versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 200 Klimaschützer auf dem Platz vor der Oper. Insgesamt beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter mehr als 500 Klimaschützer an der Tour. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung war für alle Teilnehmer ebenso Pflicht wie die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes. Gegen 16.45 Uhr setzte sich die Demo in Bewegung. Die Radtour war wegen der Corona-Beschränkungen so konzipiert, dass an verschiedenen Punkten der Strecke Teilnehmer die Demo verlassen und andere dazustoßen konnten.

Die Organisatoren forderten mit der Aktion mehr Radwege, einen besser ausgebauten Nahverkehr und eine autofreie Innenstadt.

Die Strecke führte über Aegi, die Berliner Allee, die Celler und die Vahrenwalder Straße zum Königsworther Platz. Von dort ging es über das Leibnizufer und den Friederikenplatz zurück zum Startpunkt. „Bei unserer letzten Fahrraddemo im Mai konnten wir zeigen, dass wir auch während Corona sehr viele Menschen mobilisieren“, sagte Mitveranstalterin Lou Töllner. Deshalb müsse das Thema Klimaschutz auch bei dem Weg aus der Corona-Krise mitgedacht werden, so die Organisatoren weiter.

Klimastreiktag am 25. September

Die Klimaschützer haben bereits jetzt angekündigt, ihren Protest fortsetzen zu wollen. Am 25. September wollen sie sich auch in Hannover erneut am globalen Klimastreiktag beteiligen.

Von Tobias Morchner