Hannover

Am 3. September dürfte es eng werden auf den Straßen rund um Hannover – jedenfalls für Autofahrer. Die Klimaaktivisten Fridays for Future planen eine Sternfahrt von Wunstorf, Peine, Hildesheim und der Wedemark nach Hannover. Ziel sei es, sagen die Klimaschützer, die Strecken mit dem Fahrrad zu bewältigen – auf Autobahnen. Die A 2 und A 7 wären betroffen. Eine behördliche Genehmigung steht noch aus. „Falls das nicht klappt fahren wir aber auch über die Bundesstraßen“, heißt es in der Ankündigung der Aktion.

Kundgebung auf dem Waterlooplatz

Die Protestfahrten starten mittags zwischen 12 und 13 Uhr in den Umlandgemeinden. Auf dem Waterlooplatz in Hannover ist eine Abschlusskundgebung geplant. Die Demonstration steht unter dem Motto „Verkehr neu denken – keine neuen Autobahnen“. Kurz vor den Wahlen Mitte September wolle man ein Zeichen setzen und zum Umdenken in der Verkehrspolitik ermuntern, heißt es vonseiten der Klimaschützer. Mehr als 20 Organisationen schließen sich dem Protest an, darunter Naturschutzverbände, die Gewerkschaft Verdi und der ADFC.

Von Andreas Schinkel