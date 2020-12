Hannover

Mit einer Lichtinstallation am Landtag haben Aktivisten von Fridays for Future am Freitagmorgen auf den fünften Jahrestag des Pariser Klimaabkommens aufmerksam gemacht. 2015 hatten 195 Staaten in Paris das bisher größte Klimaabkommen unterzeichnet und sich verpflichtet, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, wenn möglich 1,5 Grad, zu begrenzen. Doch von diesem Ziel sei man meilenweit entfernt, monieren die jungen Umweltschützer.

„Passiert ist nichts“

„Das Pariser Abkommen ist nun fünf Jahre alt, doch passiert ist bis jetzt nichts. Unsere Politiker haben uns im Stich gelassen“, erklärt Gina-Marie Burgdorf (21), eine Organisatorin der Aktion. Die Politiker hätten „unsere Ohren mit Versprechungen und Lügen gefüllt“. „Sie haben ein Abkommen unterzeichnet, dass sie nicht einhalten. Und damit gefährden sie unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Die Klimakrise trifft bereits Menschen auf der ganzen Welt. Das können wir nicht zulassen.“

Am Nachmittag wollen die Aktivisten von Fridays for Future mit einem „Walk of Shame“ durch die Innenstadt noch einmal an das Klimaabkommen von Paris erinnern.

Von Saskia Döhner