Hannover

Der Hörsaal ist beinahe voll besetzt, vor steil ansteigenden, in dunklem Holz gehaltenen Sitzreihen steht die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Grauer Hoodie, lange Haare, sie könnte ebenso gut eine Studentin sein. Headset und Technik, die beim Soundcheck zuvor noch krass laut kruschelte, funktionieren. „Ich bin Luisa Neubauer“, sagt sie mit einem Lächeln, „nicht verwandt mit Greta Thunberg.“ Vielleicht ist die 23-Jährige doch keine verbiesterte Klimahysterikerin, als die ihre Gegner sie gern hinstellen?

Die Leibniz-Universität lud die Galionsfigur der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung am Mittwoch ein, um vor Erdkundelehrern, Studenten und Schülern über das Klima zu reden. Die Ausgangslage aus Sicht von Neubauer im Kali-Chemie-Hörsaal: „Die ökologische Sanduhr läuft. Was wir jetzt aufschieben, kommt in doppelter Stärke auf uns zurück.“ Und um die Leute nicht allein mit abstrakten Zahlen wie Temperaturanstiegen, Meeresspiegelhöhen und CO2-Tonnen zu erschrecken, sagt sie einen Satz, der die Zuhörer in ihren Bänken auf die Tische klopfen lässt: „Der Mensch muss ins Zentrum rücken, Emotionalität muss man auch rauslassen.“

Schülerstreiks – „wer hätte das gedacht vor einem Jahr“?

Neubauer wünscht sich, dass in einer aufgeklärten Gesellschaft Zutrauen wächst, Dinge möglich werden zu lassen, die man gerade nicht für möglich gehalten hätte. Zehntausende Schüler, die regelmäßig für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gehen? Wer hätte, fragt Neubauer, das vor einem Jahr gedacht? Sie kommt gut an in diesem Saal, gestikuliert viel mit den Händen, streut behutsamen Humor ein und beherrscht natürlich ihren Stoff. Neben ihr steht ruhig und zurückgenommen Alexander Repenning, in Genf Mitarbeiter des Alternativen Nobelpreises. Gemeinsam veröffentlichten sie vor ein paar Monaten das Buch „Vom Ende der Klimakrise“. Neubauer nennt es ein „autobiografisches Sachbuch“, weil sich Sachliches mit Persönlichem verbindet.

Alexander Repenning, Mitverfasser des Buchs „Vom Ende der Klimakrise“. Quelle: Irving Villegas

Kaum weniger erstaunlich als das Kommen und – bisher – Bleiben der Fridays-for-Future-Bewegung ist Neubauers eigene Geschichte. Die gebürtige Hamburgerin studiert immer noch in Göttingen Geografie. Doch wie rasend von dort der Weg zu einer nationalen Vorzeigeaktivistin verlief, zeigt eine Episode aus dem Dezember 2018. Vor etwas mehr als einem Jahr stand Neubauer auf dem Weltklimagipfel in Kattowitz vor einem der beiden großen Vortragssäle. Als Jugenddelegierte der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen war sie eine von mehreren Tausend Teilnehmern – und Ordner ließen sie in diese Säle nicht rein. Kein Zutritt dorthin, wo die Musik spielte, ihr Ausweis erlaubte es nicht.

Steile Karriere, starke Worte

Heute wäre sie dort womöglich eine der Rednerinnen. Ihre Gesprächspartner seitdem: Barack Obama, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Greta Thunberg sowieso. Siemens-Chef Joe Kaeser bot der 23-Jährigen einen Sitz in einem Aufsichtsgremium des Konzerns an. Sie lehnte ab. Stattdessen reichte die Aktivistin gemeinsam mit Unterstützern Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesregierung ein, weil das vorgelegte Klimaschutzgesetz Grundrechte verletze. Neubauer wählte dazu starke Worten: „Das Nichthandeln der Bundesregierung terrorisiert unseren Freiheitsraum.“

Es ist solches Vokabular, das manche Kritiker alarmistisch und radikal finden. Sie sieht es andersherum. Radikal sei es, Unternehmen, die Umwelt, Klima und Gesundheit schädigen, steuerlich zu entlasten. Radikal sei es, solche Geschäftspraktiken nicht zu verbieten und im Namen der Freiheit zu verteidigen. Diese Passagen finden sich im Buch. Im Telefongespräch nach dem Uni-Auftritt ergänzt Neubauer diese Haltung: „Es ist ja schön, wenn es einen neuen Vegetarier nach dem anderen gibt, aber wir brauchen Hebel, die größer sind als der Einzelne. Und das sind unter anderem Gesetze, die effektiv Emissionen in großen Dimensionen reduzieren.“ Einige ihrer Vorstellungen dazu: das Kraftwerk Datteln 4 nicht ans Netz, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035, keine weiteren neuen Kohlekraftwerke und Kohleausstieg bis 2030.

„Diktat des Bruttoinlandsprodukt“

Um dorthin zu gelangen und politisch Druck zu machen, müssten sich so viele Menschen zusammentun wie noch nie. Menschen, mit dem Glauben daran, dass eine gute Zukunft möglich sei. Oder wie es im Buch heißt: „Fangt an zu träumen.“ Im Alltag sieht es offenbar mitunter deprimierend anders aus. In der anschließenden Fragerunde berichtet ein Lehrer, bei vielen seiner Schüler existiere kein positives Bild der Zukunft. „Die können sich nicht vorstellen, wie es in 30 Jahren anders aussehen könnte.“

Gut besucht war der Kali-Chemie-Hörsaal an der Callinstraße beim Auftritt von Luisa Neubauer. Quelle: Irving Villegas

Ein Schüler aus der zwölften Klasse fragt, wie ein Leben gestaltet werden könne, das klimagerecht ist und gleichzeitig materielle Wünsche erfülle. Neubauer antwortet, man müsse hinterfragen, was Wohlstand sei, jedenfalls „nicht das Diktat vom Bruttoinlandsprodukt“. Klima gegen Wohlstand will sie nicht gegeneinander ausspielen, es ist das Spiel ihrer Gegner.

Am Abend war noch eine Lesung bei Leuenhagen & Paris vorgesehen, wegen des großen Andrangs wurde die Veranstaltung in die nahe Apostelkirche verlegt. Ein Treffen mit der hannoverschen Fridays-for-Future-Gruppe war am Mittwoch nicht vorgesehen.

Von Gunnar Menkens