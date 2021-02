Hannover

Das Unglück von Helga Schubert*, das zu ihrem unerwarteten Tod führen sollte, begann am Tag vor Silvester. In ihrem Reihenhaus geriet die 87-Jährige ins Stolpern und stürzte so unglücklich auf die rechte Seite, dass ihr Arm brach. Ihr Mann bekam es zunächst gar nicht mit. Herbert Schubert*, 91, war in einem anderen Zimmer beschäftigt, bis er seine Frau weinen hörte. Er half ihr auf, und sofort fuhr das Paar ins Friederikenstift. Doch nach Stunden erfolgloser Warterei traten sie den Rückweg an. Erst am nächsten Tag, Silvester, nahm die Klinik Helga Schubert auf. Sie erhielt ein Doppelzimmer, einige Stunden später kam eine Notfallpatientin dazu. Niemand wusste, dass die Frau das Coronavirus in sich trug. 17 Tage später war Helga Schubert tot.

Der Albtraum von Patienten

Was im Friederikenstift passierte, ist der Albtraum vieler Menschen, die während der Pandemie in ein Krankenhaus müssen. Die eigentliche Ursache für einen Klinikaufenthalt mag kein großes Drama sein, doch viele Patienten fürchten, sich dort eine Covid-19-Infektion zu holen. Bei Helga Schubert verlief zunächst alles in den üblichen Bahnen. Der Arm wurde operiert, mit einer Schulterprothese erwachte sie aus der Narkose, und nach ein paar Komplikationen stabilisierte sich ihr Zustand.

Allerdings wurde die 87-Jährige am 5. Januar, es war der Tag nach ihrer Operation, im Friederikenstift plötzlich unter Quarantäne gestellt. Der Grund laut Klink: Die Notfallpatientin war inzwischen in die MHH verlegt worden, und dort hatte ein neuer Test ergeben, dass sie mit dem Coronavirus infiziert war. Jetzt war auch Helga Schubert als Kontaktperson der Stufe eins in Gefahr. Dazu zählen etwa Menschen, die sich längere Zeit mit Infizierten in einem Raum mit hoher Konzentration ansteckender Aerosole aufgehalten haben.

Herbert Schubert erfuhr von der Entwicklung am Telefon. Seine Frau erzählte ihm von der kurz nach ihr am Silvestertag eingelieferten Mitpatientin, aber die Frage, ob die denn nett sei, wollte sie nicht beantworten. Am 7. Januar lag das Testergebnis vor: Helga Schubert hatte sich bei der Frau im Bett gegenüber angesteckt. Die 87-Jährige wurde zu den Internisten ins Henriettenstift verlegt. „In stabilem Allgemeinzustand“, notierte ein Arzt im Entlassungsbrief. Doch der alten Frau ging es immer schlechter.

„Wie konnte es dazu kommen?“

Ohnehin mit Diabetes und Bluthochdruck vorbelastet, musste sie nun über eine Nasenbrille Sauerstoff einatmen. Infektionswerte stiegen, Ärzte diagnostizierten beginnendes Nierenversagen, dazu kam der Verdacht auf eine bakterielle Superinfektion, der Puls der bettlägerigen Patientin schlug immer schneller. Nach Einschätzung der Ärzte hatte eine intensivmedizinische Behandlung keine Aussicht auf Erfolg. So ging das Leben von Helga Schubert zu Ende. Nach 64 Jahren Ehe erfuhr Herbert Schubert vom Tod seiner Frau durch den Anruf eines Arztes.

Später saß er zu Hause im Reihenhaus und versuchte mithilfe von Google zu verstehen, was all diese Fachausdrücke im Entlassungsbrief bedeuten. Als Todesursache wurde angegeben: Herzinsuffizienz, Lungenentzündung, Covid-19-Infektion. Schubert hat Fragen an das Friederikenstift: „Wie konnte es dazu kommen?“ Warum steckte sich seine Frau an? Gab es keine Tests vor der Aufnahme? Eine Schwester habe ihm gesagt, das werde nicht immer gemacht. Wieso konnte diese Mitpatientin frei herumlaufen auf der Station?

Friederikenstift: Negativer Test bei Einlieferung

Nach Auskunft des Friederikenstifts wurde die Bettnachbarin von Helga Schubert bei ihrer Einlieferung auf das Coronavirus getestet, wie grundsätzlich jeder neue Patient vor seiner Aufnahme. Dieser Test sei „dokumentiert negativ“ ausgefallen, auch habe die Frau keine Symptome einer Corona-Infektion gezeigt. Deshalb wurde sie aufgenommen und zu der 87-Jährigen ins Zimmer gelegt. „Die Wahrscheinlichkeit, dass trotz eines negativen Schnelltestes und nicht vorhandener Symptome eine Corona-Infizierung vorliegt, ist gering. Im vorliegenden Fall war es leider so“, sagte Sprecher Matthias Büschking. Ein einziger gemeinsamer Tag im Doppelzimmer habe für eine Ansteckung genügt. Man bedauere den Vorfall außerordentlich, dem Personal sei aber kein Vorwurf zu machen. Erst bei Aufnahme in der MHH habe ein neuer Test zu einem positiven Ergebnis geführt. Als das bekannt wurde, habe man Helga Schubert sofort isoliert und „erneut getestet“.

In der Klinik wird die infiziert eingelieferte Patientin als schwierige Person beschrieben. Sie soll um sich gespuckt und geschrien und sich trotz wiederholter Aufforderung geweigert haben, ständig eine Maske zu tragen. Helga Schubert hatte sich geweigert, diese Frau als nett zu beschreiben.

*Auf Wunsch der Betroffenen sind die Namen von der Redaktion geändert.

Von Gunnar Menkens