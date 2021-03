Hannover

Bestattungen auf Hannovers Friedhöfen gelten bereits als kostspielig – jetzt ziehen die Preise noch einmal an. Die Stadtverwaltung erhöht die Gebühren, um ihren Haushalt zu konsolidieren. Zudem seien die Kosten für das Friedhofspersonal deutlich gestiegen, heißt es vonseiten der Stadt. So soll ab diesem Jahr der Preis für eine Erdwahlgrabstätte um 226 Euro auf insgesamt 3168 Euro klettern, ein Anstieg um knapp acht Prozent. „Die Toten sollen den Haushalt sanieren“, kritisiert CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Die Ratsgremien entscheiden über die neue Gebührenordnung im kommenden Monat. Das Mehrheitsbündnis (SPD, Grüne, FDP) signalisiert bereits, dass es dem Vorhaben der Stadt zustimmt.

Personalkosten um 3,5 Millionen Euro gestiegen

Hannovers Friedhöfe ähneln mit ihrem üppigen Baumbestand, den Fußwegen und Sitzbänken städtischen Parks. Entsprechend aufwendig ist die Pflege der Grünanlagen. Rund 220 Mitarbeiter kümmern sich um die Friedhöfe. Zusätzlich acht Stellen hat die Verwaltung in den vergangenen zwei Jahren eingerichtet, um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Das bedeutet, dass Stadtmitarbeiter regelmäßig darauf achten, ob Äste auf Fußwege und Bänke herunterzufallen drohen oder ob morsche Bäume wegbrechen.

Zudem sind die Personalkosten wegen Tariferhöhungen gestiegen – in den vergangenen zehn Jahren um rund 3,5 Millionen Euro, wie es in einer Verwaltungsunterlage heißt. Auch will die Stadt den durch die Corona-Krise in Schieflage geratenen Haushalt entlasten. Mehreinnahmen von rund einer halben Millionen Euro jährlich soll der Gebührenanstieg bei den Friedhöfen bringen.

Das sind die neuen Tarife:

Ein Erdreihengrab kostet künftig 2092 Euro – 150 Euro mehr. Das Gros der Summe macht der Erwerb der „Nutzungsrechte“ für die Grabfläche aus (1317 Euro), hinzu kommen Gebühren für die Beisetzung (458 Euro), für die Andacht in der Kapelle (257 Euro) und für die Nutzung der Leichenhalle (60 Euro). Eine Erdwahlgrabstätte kostet künftig 3168 Euro, 226 Euro mehr. Auch die Kosten für Urnengräber steigen: Für ein Urnenwahlgrab müssen Bürger jetzt 1947 Euro bezahlen, 139 Euro mehr als zuvor. Für ein Urnenreihengrab fallen 1530 Euro an (108 Euro mehr) und für eine anonyme Urnengrabstätte 1311 Euro, ein Anstieg um 90 Euro.

Hannover bei den Kosten weit oben im Umland-Vergleich

Mit den neuen Tarifen liegt Hannover im Vergleich zu den 20 Umlandkommunen weit oben in der Kostentabelle. Bei den Urnenwahlgrabstätten ist nur die Stadt Laatzen teurer. Bei den Erdwahlgrabstätten liegt Hannover an vierter Stelle – hinter Laatzen, Seelze und Hemmingen.

CDU: „Sterben ist teuer in Hannover“

„Hannover war schon immer Spitzenreiter bei den Bestattungskosten. Diese Position wird jetzt noch ausgebaut“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Dennoch trägt die FDP den Kostenanstieg mit. Die SPD spricht von einem moderaten Anstieg und verweist auf die Kosten für den Unterhalt der parkähnlichen Friedhöfe. „Die Menschen bekommen auch etwas für ihr Geld“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Die Grünen wünschen sich, dass die Gebühren künftig nicht nach langen Zeiträumen deutlich angehoben, sondern sukzessive angepasst werden. Die CDU hält den Preisanstieg für unangebracht. „Sterben ist teuer in Hannover“, sagt Fraktionschef Seidel. Die Menschen werden ins Umland abwandern, um ihre Angehörigen zu bestatten, befürchtet er.

Von Andreas Schinkel