Hannover

Auf dem Gelände des Jakobifriedhofs an der Straße Kleiner Hillen in Hannover-Kirchrode haben Mitarbeiter am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr eine männliche Leiche entdeckt. Die Polizei geht nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung von einem Tötungsdelikt aus. Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen Mann im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Zu näheren Umständen und zu einer möglichen Todesursache will sich die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht äußern. Weitere Informationen haben die Beamten für den Nachmittag angekündigt.

Auf dem Jakobifriedhof in Kirchrode ist der Fundort auf dem Gelände abgesperrt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Quelle: Clemens Heidrich

Anzeige

Mehr in Kürze

Weitere HAZ+ Artikel

Von Ingo Rodriguez