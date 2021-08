Hannover/Leipzig

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil wegen Mordes gegen Emre A. und seine Komplizin Tanja W. aus Hannover aufgehoben. Die beiden hatten im April 2020 den 20-jährigen Kadir A. (†28) mit mehr als 100 Messerstichen getötet und anschließend auf dem Jakobifriedhof in Kirchrode verscharrt. Wegen Rechtsfehlern muss der Fall nun neu verhandelt werden. Auch wenn das Ganze sehr juristische Findigkeiten sind, erwartet die beiden Beschuldigten nun unter Umständen ein milderes Strafmaß.

Beide hatten Kadir A. am 5. April 2020 nach Hannover gelockt. Emre A. (24) und Tanja W. (26) wohnten zu diesem Zeitpunkt in einer betreuten Einrichtung in Kirchrode. Das Paar leidet an dem Asperger-Syndrom, einer Form des Autismus. In der Unterkunft attackierte Emre A. den Bielefelder mit Pfefferspray, griff zu einem japanischen Kurzschwert und stach mehr als 100 Mal auf sein Opfer ein. Kadir A.s Leiche wurde einige Tage später an Ostern auf dem Jakobifriedhof verscharrt. Grund für den Mord waren Rachepläne. Kadir A. sollte die 26-Jährige bei einem früheren Date vergewaltigt haben. Belege dafür fanden sich nie. Emre A. erhielt Anfang Februar eine Strafe über 14 Jahre. Tanja W., die nicht zustach, bekam neun Jahre. Das Pärchen ist in einer Psychiatrie untergebracht.

BGH äußert „rechtliche Bedenken“

Friedhofsgärtner entdeckten Kadir A.s Leiche im April 2020 auf dem Jakobifriedhof in Kirchrode. Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

Die Verteidiger gingen in Revision – mit Erfolg. Die 6. BGH-Strafkammer in Leipzig hat nun „rechtliche Bedenken“ dagegen geäußert. Zwar zweifeln die Richter nicht den Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen an, wohl aber die Strafzumessung. Der Grund: Das Landgericht Hannover wertete es als strafverschärfend, dass die beiden Angeklagten Beweismittel verschwinden lassen wollten – teils auch erfolgreich. Laut BGH sei es aber „nach ständiger Rechtsprechung“ nicht erlaubt, das härter zu sanktionieren.

Ebenso prangern die Bundesrichter an, dass Hannover zwar Emre A.s verminderte Schuldfähigkeit anerkannte. Dennoch habe die Kammer beim Blick auf die Brutalität der Tatausführung dieselben Maßstäbe angesetzt wie bei nicht Erkrankten – und das entsprechend in die Strafhöhe einfließen lassen. Davon zeugen laut BGH unter anderem Passagen im Urteil wie „seiner Aggressivität ungehindert freien Lauf gelassen“. Mittäterin Tanja W. habe das Landgericht darüber hinaus strafverschärfend zur Last gelegt, dass sie mitgeholfen habe – obwohl genau das der Vorwurf war. Deshalb sei das Urteil aus Hannover auch in dem Punkt „nicht unbedenklich“.

Fall wird neu verhandelt

Das Fazit: Der Fall muss neu aufgerollt werden. „Der Senat kann nicht ausschließen, dass das Landgericht ohne die vorgenannten Wertungsfehler zu geringeren Strafen gelangt wäre“, heißt es in der BGH-Entscheidung. Das Verfahren wird an eine andere Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hannover zurückverwiesen. Wann der Prozess neu startet, steht noch nicht fest.

Von Peer Hellerling