Im Schwurgerichtsprozess um den Bielefelder Kadir A., der im April in Hannover mit mehr als 100 Messerstichen getötet wurde, haben am Montag Verwandte und Mitbewohner der beiden Angeklagten ausgesagt. Der 24-jährige Emre A. und seine Freundin Tanja W. (25) sollen ihr Opfer am 5. April nach Hannover gelockt und mit einem japanischen Kurzschwert erstochen haben. Anschließend sollen sie den Leichnam auf dem Friedhof der Kirchröder Jakobikirche verscharrt haben. Die beiden Angeklagten leben mit dem Asperger-Syndrom und wohnen in einer betreuten Einrichtung in der Nähe des späteren Fundorts von Kadir A.’s Leichnam.

Eine 28 Jahre alte Mitbewohnerin von Tanja W. sagte am Montag, dass Emre A. den Mord an Kadir A. bereits Monate zuvor in einer Whatsapp-Nachricht angedroht habe. Darin habe der 24-Jährige geschrieben, dass er „den Typ abstechen“ und im Anschluss Selbstmord begehen wolle.

W. hatte Vergewaltigung angezeigt

Das Motiv war demnach Rache. Kadir A. hatte zu früherer Zeit eine Beziehung mit Tanja W. Nach der Trennung hatte die 25-Jährigen Strafanzeige wegen Vergewaltigung gegen Kadir A. erstattet. Die Anzeige wurde wegen Mangels an Beweisen durch die Bielefelder Staatsanwaltschaft allerdings fallen gelassen.

Tanja W. hatte in ihrer Einlassung am vorigen Prozesstag durch ihre Anwältin angegeben, dass sie den Vorfall vergessen wolle. Doch Emre A., mittlerweile ihr neuer Partner, habe das Thema nicht losgelassen. Immer wieder habe er „den Knilch aus Bielefeld“, wie der 24-Jährige Kadir A. genannt haben soll, zu Sprache gebracht. Die Mitbewohnerin, die nun als Zeugin aussagte, war deswegen misstrauisch geworden und hatte sich an eine Betreuerin der Einrichtung gewandt – bei der sie sich allerdings nicht ernst genommen fühlte.

„Sie war total auf ihn fixiert“

Die Tante von Tanja W., die ebenfalls als Zeugin geladen war und ihre nächste familiäre Bezugsperson ist, bestätigte die Abneigung, die Emre A. gegen den jungen Mann aus Bielefeld gehegt habe. Emre A. habe großen Einfluss auf ihre Nichte gehabt, schilderte die 62-Jährige. Unter anderem habe er ihr das Alkoholtrinken und Lügen verboten und dies zur Bedingung gemacht, um weiter mit ihr zusammenzubleiben. „Sie war total auf ihn fixiert“, sagte die Tante.

Emre A. hat die Tat bei der Polizei gestanden und Notwehr als Motiv angegeben. Eine Einlassung vor dem Schwurgericht gab es bisher noch nicht. Tanja W. hatte in ihrer Einlassung zwar zugegeben Zeugin des Mordes gewesen zu sein, sie sei an der Tat aber nicht beteiligt gewesen. Sie habe ihren Freund zum Friedhof begleitet, habe die Leiche aber weder angefasst noch beim Graben geholfen. Wie die Mitbewohnerin von der 25-Jährigen nun aussagte, waren ihr Spaten und Schaufel im Zimmer der Angeklagten aufgefallen. Auf Nachfrage habe Tanja W. gesagt, dass sie damit ein Beet anlegen wolle.

Der Prozess wird in den kommenden Wochen fortgesetzt.

