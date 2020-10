Hannover

Wegen Mordes aus Heimtücke und aus niedrigen Beweggründen müssen sich seit Dienstag Emre A. (24) und seine Freundin Tanja W. (25) vor dem Schwurgericht Hannover verantworten. Das Paar ist angeklagt, am 5. April dieses Jahres den 28 Jahre alten Kadir A. aus Bielefeld mit einem japanischen Kampfmesser in der Lange-Hop-Straße getötet und seinen verstümmelten Leichnam auf dem Friedhof der Kirchröder Jakobikirche verscharrt zu haben.

Der erste Verhandlungstag endete schnell, da nur die Anklageschrift verlesen wurde. Emre A.s Verteidiger Dimitrios Kotios kündigte allerdings an, dass sich sein Mandant am nächsten Prozesstag ausführlich zu den Tatvorwürfen äußern wolle. Verteidigerin Tanja Brettschneider, die Tanja W. vertritt, möchte an jenem 9. November namens ihrer Mandantin eine Erklärung abgeben. Am Dienstag machten die beiden Angeklagten gegenüber dem Schwurgerichtsvorsitzenden Stefan Joseph lediglich kurze Angaben zu ihrer Person.

Liaison endete schnell

Laut Anklage hatten sich Tanja W. und das spätere Opfer 2019 über das Flirt-, Chat- und Spieleportal Knuddels kennengelernt. Doch die Liaison zwischen der Frau, die unter Depressionen und Autismus leiden soll und in einer Wohnung der Diakonie in Kirchrode lebte, und dem als Verkäufer tätigen Kadir A. hielt nicht lange. Kurze Zeit später ging die 25-Jährige eine Beziehung mit Emre A. ein, der ebenfalls in der Kirchröder Unterkunft der Diakonie wohnte und unter dem Asperger-Syndrom (einer Autismus-Variante) leiden soll.

Nach dem Fund der Leiche im Frühjahr: Kripobeamte untersuchen unmittelbar neben dem Friedhof Blutspuren auf dem Bürgersteig der Straße Kleiner Hillen. Quelle: Christian Elsner

Bis zu diesem Zeitpunkt war noch nichts Dramatisches passiert. Doch dann behauptete Tanja W. gegenüber ihrem neuen Freund, Kadir A. habe sie in Bielefeld vergewaltigt. Sie erstattete Anzeige, doch Ende Januar 2020 stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, weil sich die Vorwürfe nicht erhärten ließen. Ab diesem Zeitpunkt, so die Anklagebehörde, habe das Paar den Plan verfolgt, den 28-Jährigen umzubringen.

Mehr als 100 Stiche

W. nahm über das Knuddels-Portal erneut Kontakt zu dem Bielefelder auf. Dieser reiste am 5. April, es war ein Sonntag, per Zug nach Hannover, wurde von der 25-Jährigen um 14.25 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Großer Hillen abgeholt. Die beiden legten die rund 800 Meter lange Strecke zur Langen-Hop-Straße zu Fuß zurück, dort soll W. das Opfer gleich in die Wohnung von Emre A. geführt haben. Dieser setzte den Verkäufer zunächst mit Pfefferspray außer Gefecht und stach dann mehr als 100 Mal mit einem sogenannten Tanto – einem Samurai-Messer – auf den völlig unvorbereiteten Besucher ein. Der 28-Jährige wurde unter anderem ins Herz und in die Milz getroffen und verblutete schnell.

Auch das Friedhofsgelände an der Jakobikirche nahmen die Ermittler genau unter die Lupe. Quelle: Clemens Heidrich

Laut Anwalt Pascal Ackermann soll Kadir A. nichts von den Vergewaltigungsvorwürfen und der Strafanzeige vonseiten Tanja W.s gewusst haben und völlig ohne Arg nach Hannover gereist sein. „Er wurde in einen minutiös geplanten Hinterhalt gelockt und getötet“, sagte Ackermann, der den Vater und die Schwester des Opfers als Nebenkläger vertritt. Diese beiden Angehörigen leben in einem westlich gelegenen Stadtteil von Hannover; die Mutter von Kadir A. – der ebenfalls aus Hannover stammt – ist seit Jahren von ihrem Mann getrennt und lebt im Ausland. „Die Familie ist noch immer geschockt und in tiefer Trauer“, erklärte der Anwalt.

Blutspuren auf dem Kleinen Hillen

Wenige Tage nach der Tat, so die Staatsanwaltschaft, schaffte das Paar den Leichnam in einem Koffer zum knapp 500 Meter entfernten Jakobifriedhof. Auf der Straße Kleiner Hillen hatte die Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen Blutspuren des Getöteten entdeckt. Gefunden wurde sein Körper von zwei Friedhofsgärtnern erst zehn Tage nach der Tat auf einem frisch eingeebneten Grab, notdürftig mit Erde bedeckt. Später wurde A. in die Türkei überführt und dort bestattet.

Mit diesem Foto von Kadir A. suchte die Polizei zu Beginn ihrer Ermittlungen nach Hinweisen zu Tätern und Tathergang. Quelle: privat / HAZ

Der Prozess dürfte sich zunächst um die Frage drehen, ob Emre A. – wie von ihm selbst vorab geäußert – in irgendeiner Art von Notwehr gehandelt hat. Auch wird sich das Schwurgericht sicher intensiv damit beschäftigen, inwieweit den beiden Angeklagten verminderte Schuldfähigkeit zugebilligt werden kann; das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen wurde den Verfahrensbeteiligten am Dienstag ausgehändigt. Die Kammer hat bis Ende Januar nächsten Jahres 19 Verhandlungstage angesetzt; bei geständigen Einlassungen der Angeklagten könnte der Prozess aber auch schon früher enden.

Von Michael Zgoll