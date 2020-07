Erst im vergangenen Jahr wurde die Fahrbahndecke am Friedrichswall erneuert. Bei stärkerem Regen wie am Mittwoch aber bilden sich große Pfützen – ausgerechnet am Fußgängerüberweg vor dem Neuen Rathaus. Ein Video zeigt, wie hoch das Wasser spritzt. Die Stadt bittet um Rücksichtnahme und lässt die Gullys untersuchen.