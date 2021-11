Hannover

Der Friedrichswall vor dem Neuen Rathaus wird am kommenden Sonntag in der Zeit von 14 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr in Fahrtrichtung Aegi zwischen Culemannstraße und Willy-Brandt-Allee für den Autoverkehr gesperrt. Die Stadt lässt in diesem Zeitraum eine Eiche auf Standsicherheit überprüfen. Die Umleitung läuft über Culemannstraße und Willy-Brandt-Allee.

Die Eiche steht auf dem Mittelstreifen in Höhe der Rathaus-Ausfahrt. Sie ist etwa 100 Jahre alt und 26 Meter hoch. „Der Baum weist Zeichen der Stammfäulnis durch Pilzbefall mit dem Schwefelporling auf“, teilt ein Stadtsprecher mit. Um das Ausmaß des Schadens zu ermitteln, lässt die Stadt Zugversuche an der Eiche durchführen.

Von Bernd Haase