Hannover

Wer einen Corona-Test mit negativem Ergebnis vorweisen kann, kann derzeit wieder einige Freiheiten etwa beim Einkaufen genießen. Oft bietet sich ein Schnelltest an. Aber was heißt das eigentlich, und welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Fragen und Antworten.

Wie ist das mit Terminshopping, Haarschnitt beim Friseur oder Fußpflege?

Überall gleich – ohne gültigen negativen Schnelltest geht da nichts.

Welcher Test muss es sein?

Entweder ein zugelassener PCR-Test, der im Labor ausgewertet wird, oder ein PoC-Antigen-Schnelltest. Diese werden auch in den vielen Testzentren, die es mittlerweile gibt, sowie von Arztpraxen oder Apotheken verwendet.

Reicht auch ein Selbsttest?

Laut Infektionsschutzgesetz ja, aber zu empfehlen ist das nicht. „Sich allein zu Hause zu testen und dann zu erklären, man habe dies getan, reicht nicht aus“, sagt Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover. Es bestehe eine Nachweispflicht über die getestete Person, die Art, den Zeitpunkt und das Ergebnis des Tests. Ohne größeren Aufwand sei dies im Prinzip nur möglich, wenn man sich etwa vor dem Betreten eines Geschäfts dort unter Aufsicht testet.

Aber im Zoo oder im Wisentgehege bin ich doch an der frischen Luft?

Das macht keinen Unterschied – ein Testnachweis muss her.

Gibt es Ausnahmen?

Ja. Sie gelten für medizinisch notwendige Behandlungen und für Sport, den man im Rahmen der gültigen Corona-Regeln ausüben darf. „Dazu zählen auch Besuche in Schwimmbädern, Kletter- oder Trampolinhallen, die stundenweise komplett vermietet werden“, sagt Wendt.

Ich bin zweimal geimpft. Brauche ich trotzdem Schnelltests?

Mittlerweile nicht mehr. Die Landesregierung hat klargestellt, dass die Testpflicht für Menschen mit kompletten Impfschutz entfällt, wenn die zweite Impfung mindestens 15 Tage zurückliegt. Das gilt auch für Hochinzidenzkommunen.

Ich will mit meinem kleinen Sohn oder der Tochter nach vereinbartem Termin in den Spielzeugladen. Brauchen auch die Kinder einen gültigen Schnelltest?

Ja. Das Gesetz sehe keine Altersgrenze nach unten vor, erklärt die Region. Es gibt nur zwei Ausnahmen: In die Außenbereiche von Zoos oder botanische Gärten dürfen Kinder unter sechs Jahren auch ohne Test.

Wie ist das mit dem Reisen?

Generell besteht noch bis Mitte Mai eine Testpflicht für Flugreisende, die aus dem Ausland zurückkehren – egal, ob sie in einem Risikogebiet unterwegs waren oder nicht. Auch ansonsten verlangen Fluggesellschaften und Reiseveranstalter in der Regel Testnachweise, die an den Airports auch angeboten werden. Für Zugfahrten und den Nahverkehr sind keine Test erforderlich.

Was heißt überhaupt gültiger Test?

Es muss sich um einen der oben erwähnten anerkannten Tests handeln. Und er darf nicht länger als 24 Stunden zurückliegen.

Von Bernd Haase