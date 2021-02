Hannover

Eigentlich kann Andreas Pacha seit rund zweieinhalb Monaten nicht arbeiten. Er ist Friseur und darf, wie andere Betriebe auch, erst ab Montag wieder Kunden empfangen. Doch ruhig war es in der Zwischenzeit in Pachas Salon an der Marienstraße trotzdem nicht. Der Friseur hat die Zwangspause genutzt, um seinen Betrieb umzugestalten. Auf rund 130 Quadratmetern gibt es nun eine neue Lichtanlage, einen neuen Fußboden, neue Elektrik und neue Farbe.

Termine „löchrig“ vergeben

Außerdem hat Pacha zusätzliche Frisierplätze geschaffen und den Aufbau des Salons verändert. „Die Zeit war gekommen“, sagt er. Seit November vergangenen Jahres betreibt Pacha den Standort in der Südstadt, davor hat er Hannoveranerinnen und Hannoveranern in der Markthalle einen neuen Haarschnitt verpasst. Am Freitag trifft Pacha die letzten Vorbereitungen, bevor er seinen Salon ab Montag wieder öffnen kann. „Ich kontrolliere, dass das Hygienekonzept noch aktuell ist, und sortiere Produkte in die Regale ein“, sagt Pacha. „Die Vorfreude ist groß, meine Kunden haben mich sehr unterstützt.“ 17 Gäste haben einen Termin am Montag, wegen der hohen Nachfrage legt Pacha bereits um 9 statt um 12 Uhr los.

In seinem Salon hat Andreas Pacha Platz für zwölf Kunden – theoretisch. Denn tatsächlich bedienen wird er ab Montag nur immer jeweils einen Kunden. Quelle: Samantha Franson

Mitte Februar hatten Bund und Länder beschlossen, dass Friseure ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Für die kommenden zwei Wochen ist Pachas Terminbuch bereits komplett gefüllt. Trotzdem: Einen Ansturm habe es nach der Entscheidung der Politik nicht gegeben. „Wir hatten vorher schon immer wieder damit gerechnet, dass es losgeht“, sagt Pacha. Er habe Termine „löchrig wie ein Schweizer Käse“ vergeben – mit einem Puffer für weitere Kundinnen und Kunden. Immer wenn der Lockdown verlängert wurde, habe er die Termine verschoben.

Wenn Pacha ab Montag wieder Haare schneidet, wird immer nur einer der zwölf Plätze in seinem Salon belegt sein. Pacha hat keine Mitarbeiter, Abstands- und Hygieneregeln ließen sich so entsprechend einfach einhalten. Nur seine Frau werde ihn unterstützen und Telefonanrufe annehmen.

Längere Öffnungszeiten, zwei Schichten statt einer

Aufwendiger ist das Hygienekonzept beim Friseur Backstage Hair Concept an der Lister Meile. Hier können ab kommender Woche bis zu sechs Gäste gleichzeitig bedient werden. Um der großen Nachfrage gerecht werden zu können, werden die Öffnungszeiten deutlich ausgedehnt und in zwei Schichten statt einer gearbeitet, sagt Oliver Podyma vom Salon. Obwohl der Betrieb von 8 bis 22 Uhr und sonnabends bis 20 Uhr geöffnet sein wird, gibt es freie Termine erst wieder Ende März. Das Telefon stand nicht still. „Wir konnten zwischenzeitlich nicht raustelefonieren und haben es nicht geschafft, SMS und E-Mails zu beantworten“, sagt Podyma.

Ein Stück Normalität kehrt zurück

Um für mehr Sicherheit zu sorgen, hat der Betrieb im vergangenen Jahr ein Raumbelüftungsgerät und ein Messgerät angeschafft. Jeder zweite Frisierplatz bleibe frei und nach jedem Kunden desinfizierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Plätze, betont Podyma. Trotz des Aufwands sei das Team froh, dass mit der Öffnung wieder ein Stück Normalität zurückkehre. „Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir wieder loslegen können.“

Auch Susanne Daubner berichtet von einem großen Ansturm. Sie betreibt einen Salon an der Podbi. Als bekannt wurde, dass Friseure ab März wieder öffnen dürfen, sind innerhalb kurzer Zeit rund 50 Anfragen auf ihrem Anrufbeantworter eingegangen. „Das Telefon hat minütlich geklingelt“, berichtet die Friseurin. Damit ihre Azubis während der unfreiwilligen Pause nicht aus der Übung kommen, hat sich ihr Team zwischendurch zum Training getroffen. „Wir sind froh, das jetzt wieder richtig anwenden zu können“, sagt Daubner. Sie ist ebenfalls in den ersten drei März-Wochen fast komplett ausgebucht. „Das ist eine große Lawine, die uns bevorsteht.“ Daher werde auch sie ihre Öffnungszeiten vorübergehend erweitern.

Die Bar in Andreas Pachas Salon muss auch in der kommenden Woche noch geschlossen bleiben. Quelle: Samantha Franson

Noch nicht wie vor Corona

Doch auch, wenn Friseurbesuche ab Montag wieder möglich sind – wie vor der Corona-Pandemie wird es in der nächsten Woche in Andreas Pachas Salon trotzdem nicht zugehen. Denn zu dem Betrieb gehört eigentlich auch eine Bar. Damit will er Nähe schaffen: Immerhin sei es eine intime Angelegenheit, jemandem die Haare zu schneiden und somit sehr nahezukommen. Doch auch wenn der Kühlschrank schon mit Bier gefüllt ist, ausschenken darf Pacha an seinem Tresen noch nicht. Das geben auch die neuen Corona-Lockerungen noch nicht her.

