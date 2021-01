Hannover

Die insolvente Friseurkette Klier Hairgroup aus Wolfsburg schließt offenbar eine große Zahl ihrer Filialen in der Region Hannover und kündigt den Mitarbeitern – weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, da im Corona-Shutdown Friseursalons ohnehin nicht in Betrieb sind.

Nach Informationen der HAZ sind in der hannoverschen Innenstadt die Filialen von Super Cut, Klier und Cosmo in der Ernst-August-Galerie betroffen und werden nach Ende der Beschränkungen nicht wieder öffnen. Im Umland schließen demnach der Essanelle-Standort im A-2-Center in Altwarmbüchen, im Leine-Center in Laatzen die Niederlassungen von Klier, Cosmo-Friseurbedarf und Super Cut sowie in Pattensen eine Klier-Filiale im Calenberg-Center.

Anzeige

Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage nicht zu den Details der Schließungen äußern. „Da es noch viele Gespräche und Verhandlungen über einzelne Standorte gibt, wären Aussagen dazu Spekulationen“, teilte ein Sprecher mit. „Sie werden verstehen, dass wir uns daran nicht beteiligen wollen.“

1350 Salons bundesweit

Die Klier Hair Group gilt mit mehr als 1350 Salons bundesweit und 8500 Mitarbeitern als größter Haareschneider Deutschlands. In der Stadt Hannover finden sich Friseursalons der Unternehmensgruppe unter anderem in der Kaufhof-Filiale an der Marktkirche, in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade und in der Ernst-August-Galerie. Auch im Umland von Hannover sind etliche Friseursalons der Gruppe in Einkaufszentren ansässig.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor allem in Kaufhäusern und Einkaufszentren betreibt das Familienunternehmen unter den Marken Frisör Klier, Super Cut, Hairexpress, Essanelle und Styleboxx Salons und vertreibt dazu Pflegeprodukte. Mehr als 50.000 Kunden am Tag zählte das Unternehmen nach eigenen Angaben vor Ausbruch der Pandemie, über 26 Millionen Euro setzten die Salons im Monat um. In der Krise sei das Geschäft um 100 Prozent eingebrochen, klagte das Unternehmen im April. Im September schlüpfte die Klier Hair Group wegen drohender Zahlungsunfähigkeit zunächst unter den Insolvenz-Schutzschirm und meldete im Dezember dann Insolvenz an.

Lesen Sie auch: Zu groß zum Scheitern? Kommentar zur Klier Hairgroup

In Hannover haben nun die ersten Mitarbeiter ihre Kündigungen erhalten. Aus Kreisen der Belegschaft heißt es, alle Mitarbeiter der geschlossenen Filialen seien betroffen – für Unmut sorgt dabei, dass offenbar Betriebsratsmitglieder verschont wurden.

Unklar bleibt, wie viele Friseurinnen und Friseure insgesamt betroffen sind. „Diese Frage möchten wir derzeit nicht beantworten“, sagte dazu der Unternehmenssprecher. Offen bleibt auch, ob weitere Standorte geschlossen werden sollen. Der Unternehmenssprecher wiederholt: „Da es noch viele Gespräche und Verhandlungen über einzelne Standorte gibt, wären alle Aussagen dazu Spekulationen.“

„Positive Fortführungsprognose“

Die Klier Hair Group betont, dass das Insolvenzgericht in Wolfsburg dem Unternehmen nach Eröffnung des Hauptverfahren eine „positive Fortführungsprognose“ bestätigt habe. Das sei eine gute Nachricht für Kunden und Mitarbeiter gewesen. „Ziel ist die nachhaltige Sanierung der Klier Hair Group, die konsequent vorangetrieben wird.“ Noch im Januar werde man einen Sanierungsplan vorlegen. Möglicherweise im März oder April könne man bereits aus der Insolvenz herauskommen, wenn Gericht und zuständige Gremien dem Sanierungsplan zustimmen.

Von Karl Doeleke