Hannover

Üstra-Kunden müssen sich bis zum vollständigen Betrieb der Stadtbahnen in Hannover noch gedulden. Wie die Üstra am Dienstagnachmittag mitteilte sollen die erheblichen Winterschäden am Stadtbahnnetz bis Ende kommender Woche behoben sein. Etliche bisher noch gesperrte Teilabschnitte werden bereits vorher wieder befahren werden können.

Am Dienstag gingen nach Angaben der Üstra die Abschnitte Wettbergen – Buchholz der Linien 3 und 7 sowie der Linie 4 Roderbruch bis Marienwerder und die Linie 9 bis zum Endpunkt Fasanenkrug in Betrieb. Am Mittwoch soll die Linie 6 wieder bis zum Endpunkt Nordhafen fahren. Bis Freitag dieser Woche will die Üstra den Abschnitt der Linie 4 von Marienwerder bis zum Endpunkt Garbsen, der Linie 7 zum Endpunkt Misburg und den Abschnitt der Linie 3 zum Endpunkt Altwarmbüchen wieder in Betrieb nehmen. Im Laufe der kommenden Woche soll dann der Innenstadtbereich der Linien 10 und 17 zwischen Goetheplatz und Hauptbahnhof/ZOB wieder befahren werden.

Arbeiten für Linien 1 und 2 dauern am längsten

Am längsten dauern die Arbeiten an den Haltestellen der Linien 1, 2 und 11. Bis Ende kommender Woche sollen die 1 und die 2 zwischen der Bothmerstraße bis zum Endpunkt Sarstedt wieder fahren. Dann ist auch die Inbetriebnahme des Abschnitts der Linie 11 bis zum Zoo geplant. Die Üstra hat auf den unterbrochenen Streckenabschnitt einen Busnotverkehr eingerichtet.

Zu den Ursachen der zahlreichen Schadstellen verschiedenster Bauformen und Umfänge im Stadtbahnnetz kann sich die Üstra voraussichtlich erst in der kommenden Woche äußern können. Derzeit würden die Schäden mit Unterstützung eines Gutachters untersucht und analysiert, sagt ein Unternehmenssprecher. Während der eisigen Temperaturen in der vergangenen Woche war es zu zahlreichen Frostschäden an den Gleisübergängen gekommen. Dort waren Gehwegplatten und andere Bereiche des Untergrundes hochgedrückt worden, die Stadtbahnen können an diesen Stellen nicht fahren.

Von Mathias Klein